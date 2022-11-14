У МВС пояснили, чому Путін досі не звільнив Шойгу

Зміна військового керівництва може спровокувати проблеми, які російський лідер вирішувати не хоче, особливо на етапі війни, інформує ZN.ua.

У МВС пояснили, чому Путін досі не звільнив Шойгу
© kremlin.ru

Радник глави МВС Володимир Денисенко пояснив, що російський президент Владімір Путін все ще не звільнив главу Міноборони Сєргєя Шойгу, тому що російська армія зараз сильніша за ФСБ. Навіть попри критику Шойгу за його неефективність, яка, до слова, ні на що не впливає, глава Кремля довіряє йому на 100%, розповів Денисенко під час ефіру на Радіо НВ.

"Його вплив на армію і воєнні дії відносно невеликий, але все ж за ним стоїть Путін. Путін неодноразово давав зрозуміти, що не буде змінювати Шойгу. Це багато в чому вирівнює для нього ситуацію. І багато з тих, хто не поважає його або вважає його глибоко неефективним, змушені з ним миритися, тому що за ним стоїть Путін і не збирається його зливати", — переконаний посадовець.

Денисенко зауважив, що Міноборони РФ - величезний механізм. Він дозволяє керувати не лише колосальними людськими ресурсами, але й майже не обмеженими фінансовими.

"Путін прекрасно розуміє, як працює система. І зараз прибрати Шойгу, поставити когось незрозумілого для нього, — це отримати можливість дуже серйозних проблем. Зокрема тієї, що армія на цьому етапі, під час війни, сильніша за ФСБ. Тому він дуже боїться будь-якого іншого, крім Шойгу, якому він 100% довіряє", — підсумував радник глави МВС.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Росія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідкаРосія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Під час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської областіПід час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської області
Блок рекламы


Похожие новости
Шольц вважає, що Путін повинен був відвідати саміт G20Шольц вважає, що Путін повинен був відвідати саміт G20
Звільнення Херсона створило складнощі для українських Повітряних сил: у ЗСУ пояснили ситуаціюЗвільнення Херсона створило складнощі для українських Повітряних сил: у ЗСУ пояснили ситуацію
The Guardian: Відступ з Херсона говорить, що Путін змінив стратегіюThe Guardian: Відступ з Херсона говорить, що Путін змінив стратегію
У Снігурівці окупанти по-звірячому катували українців та українок: фото тортуровоїУ Снігурівці окупанти по-звірячому катували українців та українок: фото тортурової
Сунак хоче притягнути режим Путіна до відповідальності і заявить про це на G20 – The Daily TelegraphСунак хоче притягнути режим Путіна до відповідальності і заявить про це на G20 – The Daily Telegraph
Війна не закінчиться, поки Путін залишається при владі — The EconomistВійна не закінчиться, поки Путін залишається при владі — The Economist
"Українці нас братами вже не називають": путінський духівник раптово закликав до миру"Українці нас братами вже не називають": путінський духівник раптово закликав до миру
Пропагандиста "руського міра" спіймали на гарячому на Закарпатті, кадри: "виправдовував агресію рф і..."Пропагандиста "руського міра" спіймали на гарячому на Закарпатті, кадри: "виправдовував агресію рф і..."
Кремль назвав причину відмови Путіна від участі у саміті G20Кремль назвав причину відмови Путіна від участі у саміті G20
У Путіна знову просять про перемовини, аби "досягти цілей спецоперації"У Путіна знову просять про перемовини, аби "досягти цілей спецоперації"
Последние новости
Подгружаем последние новости