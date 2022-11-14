У МВС пояснили, чому Путін досі не звільнив Шойгу

Радник глави МВС Володимир Денисенко пояснив, що російський президент Владімір Путін все ще не звільнив главу Міноборони Сєргєя Шойгу, тому що російська армія зараз сильніша за ФСБ. Навіть попри критику Шойгу за його неефективність, яка, до слова, ні на що не впливає, глава Кремля довіряє йому на 100%, розповів Денисенко під час ефіру на Радіо НВ .

"Його вплив на армію і воєнні дії відносно невеликий, але все ж за ним стоїть Путін. Путін неодноразово давав зрозуміти, що не буде змінювати Шойгу. Це багато в чому вирівнює для нього ситуацію. І багато з тих, хто не поважає його або вважає його глибоко неефективним, змушені з ним миритися, тому що за ним стоїть Путін і не збирається його зливати", — переконаний посадовець.

Денисенко зауважив, що Міноборони РФ - величезний механізм. Він дозволяє керувати не лише колосальними людськими ресурсами, але й майже не обмеженими фінансовими.

"Путін прекрасно розуміє, як працює система. І зараз прибрати Шойгу, поставити когось незрозумілого для нього, — це отримати можливість дуже серйозних проблем. Зокрема тієї, що армія на цьому етапі, під час війни, сильніша за ФСБ. Тому він дуже боїться будь-якого іншого, крім Шойгу, якому він 100% довіряє", — підсумував радник глави МВС.