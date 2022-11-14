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2022-11-14
Шольц вважає, що Путін повинен був відвідати саміт G20
Та російський лідер цього не зробить, аби уникнути критики та незручних питань, інформує
Німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що президент країни-агресора Владімір Путін повинен був відвідати саміт "Великої двадцятки" на Балі. Про це пише
"Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та усією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно тому його тут немає", - коментує ситуацію Шольц.
Він також зазначив, що відсутність Путіна не завадить іншим країнам критикувати РФ за її дії. Під час G20 держави все одно знову закликатимуть Москву вивести свої війська з України та створити передумови для реальних перемовин про мир.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua