Шольц вважає, що Путін повинен був відвідати саміт G20

Німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що президент країни-агресора Владімір Путін повинен був відвідати саміт "Великої двадцятки" на Балі. Про це пише Spiegel.

"Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та усією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно тому його тут немає", - коментує ситуацію Шольц.