Шольц вважає, що Путін повинен був відвідати саміт G20

Та російський лідер цього не зробить, аби уникнути критики та незручних питань, інформує ZN.ua.

Німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що президент країни-агресора Владімір Путін повинен був відвідати саміт "Великої двадцятки" на Балі. Про це пише Spiegel.

"Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та усією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно тому його тут немає", - коментує ситуацію Шольц.

Він також зазначив, що відсутність Путіна не завадить іншим країнам критикувати РФ за її дії. Під час G20 держави все одно знову закликатимуть Москву вивести свої війська з України та створити передумови для реальних перемовин про мир.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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