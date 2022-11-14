Вибори у США: результати голосування до Палати представників

У США відбулися проміжні вибори до Конгресу – із відривом у три голоси, до нижньої палати парламенту перемогу здобули таки представники Республіканської партії, інформує Апостроф.

Про це повідомляє NBC News.

Так, із 435 депутатів у Конгресі у Вашингтоні засідатимуть 216 представників від Демократичної партії різних штатів та 219 депутатів від Республіканської партії.

Варто зазначати, що цьогорічні вибори суттєво вплинуть на баланс сил американської політики у найближчі кілька років. Зокрема, навіть мінімальна більшість республіканців у Палаті зможе заблокувати пріоритети Байдена, одночасно розпочавши політично шкідливі розслідування проти його адміністрації та родини.

Нагадаємо, Палата представників - це нижня палата Конгресу США. Вона разом з верхньою палатою — Сенатом США – утворює американський парламент. Палата представників ініціює та приймає федеральні закони, які діють на території всіх штатів, однак для їхнього затвердження потрібна також згода верхньої палати та Президента.


Марія Швець, Апостроф





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