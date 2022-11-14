Вибори у США: результати голосування до Палати представників

У США відбулися проміжні вибори до Конгресу – із відривом у три голоси, до нижньої палати парламенту перемогу здобули таки представники Республіканської партії, інформує Апостроф .

Про це повідомляє NBC News.

Так, із 435 депутатів у Конгресі у Вашингтоні засідатимуть 216 представників від Демократичної партії різних штатів та 219 депутатів від Республіканської партії.

Варто зазначати, що цьогорічні вибори суттєво вплинуть на баланс сил американської політики у найближчі кілька років. Зокрема, навіть мінімальна більшість республіканців у Палаті зможе заблокувати пріоритети Байдена, одночасно розпочавши політично шкідливі розслідування проти його адміністрації та родини.