Звільнення Херсона створило складнощі для українських Повітряних сил: у ЗСУ пояснили ситуацію

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що після того, як захисники відтіснили окупаційні сили на правий берег Дніпра, з'явилися нові складнощі для українських повітряних сил в Херсонській області, позаяк ворогу тепер без труднощів можуть довозити боєприпаси, аби вести оборону в небі. Про це Ігнат розповів під час ефіру на "Суспільному" .

"Херсон де-факто стає прифронтовим містом. Це дещо ускладнить завдання для нашої авіації. Тепер ріка є лінією бойового зіткнення. Коли раніше боєприпасам ворога для засобів ППО важче було добиратися на правий берег, то тепер це полегшить їм завдання", - зазначив він.

Тож Ігнат впевнений, що росіяни будуть зміцнюватися на правому березі Дніпра й посилювати свою ППО.

"Тому нам треба до цього готуватися і враховувати ці речі. Будуть і артилерійські дуелі, і війна дронів", - додав він.