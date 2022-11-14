Звільнення Херсона створило складнощі для українських Повітряних сил: у ЗСУ пояснили ситуацію
Як наслідок, попереду на Сили оборони в цьому регіоні чекають артилерійські дуелі та битви дронів, інформує
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що після того, як захисники відтіснили окупаційні сили на правий берег Дніпра, з'явилися нові складнощі для українських повітряних сил в Херсонській області, позаяк ворогу тепер без труднощів можуть довозити боєприпаси, аби вести оборону в небі. Про це Ігнат розповів під час ефіру на
"Херсон де-факто стає прифронтовим містом. Це дещо ускладнить завдання для нашої авіації. Тепер ріка є лінією бойового зіткнення. Коли раніше боєприпасам ворога для засобів ППО важче було добиратися на правий берег, то тепер це полегшить їм завдання", - зазначив він.
Тож Ігнат впевнений, що росіяни будуть зміцнюватися на правому березі Дніпра й посилювати свою ППО.
"Тому нам треба до цього готуватися і враховувати ці речі. Будуть і артилерійські дуелі, і війна дронів", - додав він.