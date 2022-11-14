Звільнення Херсона створило складнощі для українських Повітряних сил: у ЗСУ пояснили ситуацію

Як наслідок, попереду на Сили оборони в цьому регіоні чекають артилерійські дуелі та битви дронів, інформує ZN.ua.

Звільнення Херсона створило складнощі для українських Повітряних сил: у ЗСУ пояснили ситуацію
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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що після того, як захисники відтіснили окупаційні сили на правий берег Дніпра, з'явилися нові складнощі для українських повітряних сил в Херсонській області, позаяк ворогу тепер без труднощів можуть довозити боєприпаси, аби вести оборону в небі. Про це Ігнат розповів під час ефіру на "Суспільному".

"Херсон де-факто стає прифронтовим містом. Це дещо ускладнить завдання для нашої авіації. Тепер ріка є лінією бойового зіткнення. Коли раніше боєприпасам ворога для засобів ППО важче було добиратися на правий берег, то тепер це полегшить їм завдання", - зазначив він.

Тож Ігнат впевнений, що росіяни будуть зміцнюватися на правому березі Дніпра й посилювати свою ППО.

"Тому нам треба до цього готуватися і враховувати ці речі. Будуть і артилерійські дуелі, і війна дронів", - додав він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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