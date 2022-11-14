Салліван радив Зеленському шукати «реалістичні умови» переговорів із РФ – WSJ

Зокрема, щодо окупованого Криму.

Салліван радив Зеленському шукати «реалістичні умови» переговорів із РФ – WSJ
© Офіс президента України

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час нещодавнього візиту до Києва радив українській владі переглянути цілі у війні та подумати про реалістичні вимоги для переговорів із Росією, пише The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів, знайомих з переговорами Саллівана та президента України Володимира Зеленського.

Йшлося, зокрема, про заявлений Україною курс на деокупацію захопленого Росією у 2014 році Криму.

США та союзники публічно обіцяють продовжувати підтримувати Україну і не примушувати до переговорів із Росією. Однак високопосадовці у Вашингтоні починають запитуватися: скільки ще територій може відвоювати будь-яка зі сторін, і якою ціною.

Усередині країни американські політики стикаються з інфляцією, зростанням цін на енергоносії та продовольство. Союзники Вашингтона стурбовані скороченням запасів зброї і боєприпасів.

США побоюються, що взимку жодна із сторін не зможе проводити активних бойових дій, і конфлікт ризикує перетворитися на заморожений. І це змушує їх, а також деяких європейських політиків шукати відповіді на запитання: коли з'явиться громадський тиск із вимогою врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

«Ми говоримо українцям, що вони самі мають вирішити, коли це зробити (почати переговори – ред.). Але, можливо, було б непогано зробити це раніше», - повідомив журналістам один із європейських чиновників.

У Вашингтоні не вважають, що зараз слушний час для переговорів. Більшість чиновників вважають, що це питання найближчих тижнів і місяців.

Проте деякі європейські союзники США налаштовані оптимістичніше і поділяють впевненість України у своїх військових силах, підкріплену нещодавнім визволенням Херсона та успішним контрнаступом на Харківщині.

Союзники вважають, що в України зараз мало причин погоджуватися на переговори з президентом РФ Владіміром Путіним. Вони вважають, що українська армія може повернути більше території, якщо західна зброя продовжуватиме надходити. А публічні заклики до переговорів можуть зашкодити зусиллям України та зіграти на руку Росії, яка прагне розколоти НАТО.

Деякі члени НАТО побоюються, що Україні буде складно зробити великий прорив, оскільки армія атакуватиме урбанізованіші та ближчі до Росії райони, а також території, де російські війська знаходилися довше і встигли зміцнити борону. Але їхні опоненти не вірять, що активні бойові дії припиняться з настанням холодів.

США та союзники не бачать готовності Путіна розпочинати серйозні переговори на тлі військових невдач. За словами одного із західних дипломатів, деякі європейські партнери стурбовані тим, що Вашингтон схилить Україну до переговорів до того, як її війська зможуть досягти подальших успіхів.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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