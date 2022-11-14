В Ірані винесли перший смертний вирок щодо протестувальника

Чоловік підпалив урядовий центр.

В Ірані винесли перший смертний вирок щодо протестувальника
© Getty Images

Судова система Ірану в неділю засудила одного протестувальника до страти та п'ятьох інших до тюремного ув'язнення терміном від п'яти до десяти років на тлі заворушень, викликаних смертю Махси Аміні, повідомляють державні ЗМІ.

Одна людина, звинувачена в причетності до «заворушень» — термін, який використовується владою для позначення протестів проти режиму, — була засуджена до страти за звинуваченням у «порушенні громадського спокою та порядку, зборах та змові з метою скоєння злочину проти національної безпеки та корупції», - повідомляє державне інформаційне агентство IRNA.

За повідомленням IRNA, людина підпалила урядовий центр під час «заворушень» у провінції Тегеран.

Суд в провінції Тегеран засудив п'ятьох інших «бунтівників» до ув'язнення на строк від 5 до 10 років за звинуваченням у «зборі та змові з метою скоєння злочинів проти національної безпеки та порушення громадського порядку та миру», додало IRNA.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Росія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідкаРосія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Під час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської областіПід час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської області
Блок рекламы


Похожие новости
CNN: Зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном не змінить позицію Китаю щодо війни в Україні, китайський експерт пояснив причинуCNN: Зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном не змінить позицію Китаю щодо війни в Україні, китайський експерт пояснив причину
Питання щодо миру завжди має вирішувати Україна – МЗС ШвеціїПитання щодо миру завжди має вирішувати Україна – МЗС Швеції
Рада готує звернення до міжнародних партнерів щодо виключення Росії з G20Рада готує звернення до міжнародних партнерів щодо виключення Росії з G20
Блінкен нагадав, що Україна має карт-бланш щодо умов і термінів переговорів із РФБлінкен нагадав, що Україна має карт-бланш щодо умов і термінів переговорів із РФ
WP: Китай хоче покращити відносини зі США, але перший крок не зробитьWP: Китай хоче покращити відносини зі США, але перший крок не зробить
Перший дрон з майбутнього українського флоту назвали «Херсон»Перший дрон з майбутнього українського флоту назвали «Херсон»
США не тиснуть на Україну щодо переговорів із Росією – СалліванСША не тиснуть на Україну щодо переговорів із Росією – Салліван
Швеція говорить про «позитивний діалог» з Туреччиною щодо вступу до НАТОШвеція говорить про «позитивний діалог» з Туреччиною щодо вступу до НАТО
У МЗС України відповіли на заяви РФ щодо переговорівУ МЗС України відповіли на заяви РФ щодо переговорів
Ексголова НБУ Шевченко прокоментував інформацію щодо обрання запобіжного заходуЕксголова НБУ Шевченко прокоментував інформацію щодо обрання запобіжного заходу
Последние новости
Подгружаем последние новости