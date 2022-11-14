В Ірані винесли перший смертний вирок щодо протестувальника

Судова система Ірану в неділю засудила одного протестувальника до страти та п'ятьох інших до тюремного ув'язнення терміном від п'яти до десяти років на тлі заворушень, викликаних смертю Махси Аміні, повідомляють державні ЗМІ.

Одна людина, звинувачена в причетності до «заворушень» — термін, який використовується владою для позначення протестів проти режиму, — була засуджена до страти за звинуваченням у «порушенні громадського спокою та порядку, зборах та змові з метою скоєння злочину проти національної безпеки та корупції», - повідомляє державне інформаційне агентство IRNA.

За повідомленням IRNA, людина підпалила урядовий центр під час «заворушень» у провінції Тегеран.

Суд в провінції Тегеран засудив п'ятьох інших «бунтівників» до ув'язнення на строк від 5 до 10 років за звинуваченням у «зборі та змові з метою скоєння злочинів проти національної безпеки та порушення громадського порядку та миру», додало IRNA.