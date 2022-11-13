У Трампа з'явився конкурент із Флориди на виборах у 2024 році

Республіканці на виборах у 2024 році можуть висунути кандидатом у президенти від партії губернатора Флориди Рона ДеСантіса. Про це свідчить опитування , проведене Yougov через два дні після виборів до Конгресу США , на яких демократи отримали більшість місць.

Так, кандидатуру ДеСантіса сьогодні підтримують 42% республіканців та їх прихильників. Водночас, екс-президента Дональда Трампа готові підтримати 35%.