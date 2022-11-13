У Трампа з'явився конкурент із Флориди на виборах у 2024 році

Губернатор Флориди Рон Десантіс випереджає Трампа на 7 процентних пунктів, інформує ZN.ua.

У Трампа з'явився конкурент із Флориди на виборах у 2024 році
© NASA HQ PHOTO

Республіканці на виборах у 2024 році можуть висунути кандидатом у президенти від партії губернатора Флориди Рона ДеСантіса. Про це свідчить опитування, проведене Yougov через два дні після виборів до Конгресу США, на яких демократи отримали більшість місць.

Так, кандидатуру ДеСантіса сьогодні підтримують 42% республіканців та їх прихильників. Водночас, екс-президента Дональда Трампа готові підтримати 35%.

Ще місяць тому опитування демонстрували протилежну позицію - 35% готові були підтримати ДеСантіса, а 45% заявили, що віддають перевагу Трампу. Опитування проводилось 9-11 листопада 2022 року серед 1500 повнолітніх громадян США.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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