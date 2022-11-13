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2022-11-13
У Трампа з'явився конкурент із Флориди на виборах у 2024 році
© NASA HQ PHOTO
Республіканці на виборах у 2024 році можуть висунути кандидатом у президенти від партії губернатора Флориди Рона ДеСантіса. Про це свідчить
Так, кандидатуру ДеСантіса сьогодні підтримують 42% республіканців та їх прихильників. Водночас, екс-президента Дональда Трампа готові підтримати 35%.
Ще місяць тому опитування демонстрували протилежну позицію - 35% готові були підтримати ДеСантіса, а 45% заявили, що віддають перевагу Трампу. Опитування проводилось 9-11 листопада 2022 року серед 1500 повнолітніх громадян США.
Оксана Лебедина, ZN.ua