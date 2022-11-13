Окупанти зміцнюються у Мелітополі та йдуть з Херсонщини: вечірнє зведення Генштабу за 13 листопада

Станом на неділю, 13 листопада, на 263-ту добу повномасштабного російського вторгнення в Україну, ворог продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та нарощує угруповання свої військ в окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook, інформує Апостроф .

Росіяни намагаються стримати дії ЗСУ, наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а також продовжують мобілізаційні заходи в РФ з подальшою відправкою їх у зону бойових дій в Україні. За 13 листопада окупанти завдали один ракетний і шість авіаційних ударів, здійснили понад 14 обстрілів з РСЗВ.

Водночас у військових комісаріатах Брестської області Беларусі весь тиждень проводились заходи з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку. Звідти зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів на Волинському та Поліському напрямках.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Також російські бойовики обстріляли:

на Слобожанському напрямку з артилерії різних типів - Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка;

з артилерії різних типів - Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка; на Куп’янському та Лиманському напрямках з мінометів, ствольної та реактивної артилерії - Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Терни та Зарічне;

з мінометів, ствольної та реактивної артилерії - Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Терни та Зарічне; на Бахмутському напрямку з усього спектру артилерії - Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк;

з усього спектру артилерії - Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку з різнокаліберної артилерії - по районах Веселого, Кам’янки, Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки;

з різнокаліберної артилерії - по районах Веселого, Кам’янки, Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки; на Новопавлівському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії - Парасковіївка, Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка, Темирівка, Новопіль, Ольгівське та Полтавка;

з мінометів, ствольної та реактивної артилерії - Парасковіївка, Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка, Темирівка, Новопіль, Ольгівське та Полтавка; на Запорізькому напрямку з артилерії різних типів - Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка та Малі Щербаки.

з артилерії різних типів - Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка та Малі Щербаки. На Таврійському напрямку з артилерії - Вищетарасівка, Милове, Золота Балка, Михайлівка та Шевченківка. Безпосередньо вогневого ураження зазнало село Добра Надія на Дніпропетровщині.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Крім того, окупанти нарощують свої війська в районі тимчасово захопленого Мелітополя. Зокрема, по периметру міста вони будують укріплення та фортифікаційні споруди. Також вони заборонили місцевим жителям наближатися до місцевого аеродрому. Водночас до Мелітополя прибувають колони зі сторони Токмаку.

У тимчасово окупованих Каховці, Таврійську і Новій Каховці Херсонщини зафіксовано зменшення кількості особового складу ЗС РФ . У містах залишається мінімум рашистів, а по вулицях пересуваються патрулі.

У свою чергу, у деокупованих населених пунктах Херсонщини наразі тривають стабілізаційні заходи. Українська авіація за 13 листопада завдала по окупантам 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також шість позицій ЗРК ворога.

Також українські підрозділи ракетних військ і артилерії за неділю обстріляли пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua