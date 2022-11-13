RAND: Іранське «вундерваффе» не врятує Росію від поразки в Україні

Експерт американського аналітичного центру назвав єдину причину, яка може призвести до зупинки українського наступу, інформує ZN.ua.

RAND: Іранське «вундерваффе» не врятує Росію від поразки в Україні
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Коли хід Другої світової війни розвернувся проти сил Осі, Німеччина у відчаї дедалі більше почала покладатися на «вундерваффе» - низку розробок «диво зброї», - сподіваючись, що це врятує її від неминучої поразки. Серед цих розробок були перші крилаті і балістичні ракети, які головним чином були зброєю терору.

Починаючи з середини червня 1944 року Німеччина запустила приблизно 6725 ракет V1 і 1400 балістичних ракет V2. Більшість з них впали на Лондон. Так Берлін сподівався зламати британську мораль. Німецька кампанія призвела до загибелі десятків тисяч британців, але в підсумку виявилася безплідною. Велика Британія продовжувала боротьбу. Через три чверті століття Росія опинилася в схожому скрутному становищі. Її вторгнення в Україну провалюється. Тож в часи, коли російська армія стає все більш розбитою, Москва почала атакувати цивільну інфраструктуру в Україні за допомогою власної «вундерваффе» - іранських безпілотників-камікадзе, - сподіваючись зламати волю українців.

«Ця тактика, безумовно, завдасть українському населенню страждань. Але якщо історія чомусь ті вчить, такий підхід не відверне поразку Росії», - пише в своїй статті директор програми стратегій і доктрин в аналітичному центрі RAND Corp Рафаель Коен.

Він пояснює, що Росія вже вдавался до тактики «диво зброї», хоч і в обмежених масштабах. В перші місяці війни вона запустила близько десятка своїх гіперзвукових ракет по різних цілях в Україні. Якщо Росія сподівалася, що це шокує Україну і змусить підкоритися, або що це стримає її західних партнерів, тоді її спіткало розчарування. Західні спостерігачі просто врахували російську тактику і продовжили боротьбу.


Лесь Димань, ZN.ua





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