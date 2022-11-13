Так само починалось у Херсоні: у мережі показали фото з Мелітополя

З флагштоку на головній площі окупованого Мелітополя зник російський прапор.

Про це повідомляє регіональне видання "РІА Мелітополь", інформує Апостроф .

Журналісти зазначають, що місцеві мешканці помітили відсутність російського прапору, який загарбники раніше повісили на флагшток на головній площі населеного пункту.

Нелегітимна адміністрація запевняє, що зникнення ганчірки було нібито запланованим.

"Окупанти відрапортували, що це планове обслуговування флагштока. Яке таке обслуговування...", - з гумором відреагували журналісти на заяву російських загарбників.

Більш того, регіональне видання зазначає, що російський прапор так само зник з будівлі Херсонської ОВА напередодні передислокації російських військ на лівий берега Дніпра та звільнення Збройними силами України обласного центру.