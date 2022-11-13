Україна найближчими тижнями отримає новий пакет військової допомоги від США – Салліван

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги для України, про нього оголосять найближчими тижнями, повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

«Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми щойно оголосили, буде й інший упродовж найближчих кількох тижнів, приблизно за аналогічний проміжок часу і того ж обсягу, якого ми дотримувалися протягом останніх кількох тижнів і місяців», - сказав Салліван журналістам, вирушаючи на саміт G20.