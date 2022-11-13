Новостей.COM ⇒
2022-11-13
Україна найближчими тижнями отримає новий пакет військової допомоги від США – Салліван
© Flickr/White House
Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги для України, про нього оголосять найближчими тижнями, повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.
«Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми щойно оголосили, буде й інший упродовж найближчих кількох тижнів, приблизно за аналогічний проміжок часу і того ж обсягу, якого ми дотримувалися протягом останніх кількох тижнів і місяців», -
Радник Джо Байдена підкреслив, що США залишаються прихильними наданню допомоги у сфері безпеки. «Ми також консультуємося з конгресом про додаткові ресурси на наступний рік», - додав він.
Ольга Чекіс, ZN.ua