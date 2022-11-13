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2022-11-13
Блінкен нагадав, що Україна має карт-бланш щодо умов і термінів переговорів із РФ
Держсекретар також повідомив, що Вашингтон допоможе Києву підготуватись до зими, інформує
© Офіс президента
Сполучені Штати продовжать допомагати Україні відновлювати пошкоджену російськими ударами енергетичну інфраструктуру, і нададуть допомогу для підготовки до зими, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з очільником МЗС України Дмитром Кулебою на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
«Сполучені Штати залишаються відданими допомозі Україні у пом'якшенні наслідків російських ударів, що тривають, на критично важливу інфраструктуру, зокрема шляхом прискорення передачі гуманітарної допомоги та підготовки до зими», -
Ольга Чекіс, ZN.ua