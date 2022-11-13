ЗСУ використовують понад 13,2 млн одиниць військової техніки
Резніков розповів, що було закуплено за рік.
Міноборони закупило для ЗСУ понад 13,2 млн одиниць зразків озброєння та військової техніки. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
Зокрема, ЗСУ використовують озброєння вітчизняного виробництва - ракетні комплекси "Нептун", протитанкові ракетні комплекси "Корсар" та "Скіф", безпілотники А1-СМ "Фурія", Windhover, PD-2, ACS-3, модернізовані літаки Міг-29МУ1 та гелікоптери Мі-8-МСБ-В, радіолокаційні станції "Малахіт".
Також військові отримали засоби зв'язку спеціального призначення "Либідь", комплекс РЕБ для боротьби з БпЛА "Буковель-АД", комплекс перешкоджання роботі техзасобів розвідки "Нота", засоби криптографічного захисту, апаратуру передачі даних, броньовані машини тощо.
Крім того, на озброєння прийнято великокаліберні антиматеріальні гвинтівки вітчизняного виробництва Alligator та T-Rex. Наші військові отримали 30-мм автоматичний станковий гранатомет КБА.117-02, модернізовані ракети, керовані протитанкові ракети, некеровані авіаційні ракети, ручні термобаричні гранати, димові гранати, елементи динамічного захисту танків, повідомляє