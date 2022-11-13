ЗСУ використовують понад 13,2 млн одиниць військової техніки

Резніков розповів, що було закуплено за рік.

ЗСУ використовують понад 13,2 млн одиниць військової техніки
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Міноборони закупило для ЗСУ понад 13,2 млн одиниць зразків озброєння та військової техніки. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Зокрема, ЗСУ використовують озброєння вітчизняного виробництва - ракетні комплекси "Нептун", протитанкові ракетні комплекси "Корсар" та "Скіф", безпілотники А1-СМ "Фурія", Windhover, PD-2, ACS-3, модернізовані літаки Міг-29МУ1 та гелікоптери Мі-8-МСБ-В, радіолокаційні станції "Малахіт".

Також військові отримали засоби зв'язку спеціального призначення "Либідь", комплекс РЕБ для боротьби з БпЛА "Буковель-АД", комплекс перешкоджання роботі техзасобів розвідки "Нота", засоби криптографічного захисту, апаратуру передачі даних, броньовані машини тощо.

Крім того, на озброєння прийнято великокаліберні антиматеріальні гвинтівки вітчизняного виробництва Alligator та T-Rex. Наші військові отримали 30-мм автоматичний станковий гранатомет КБА.117-02, модернізовані ракети, керовані протитанкові ракети, некеровані авіаційні ракети, ручні термобаричні гранати, димові гранати, елементи динамічного захисту танків, повідомляє УНН.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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