Президент Ізраїлю доручив Нетаньяху сформувати уряд

Нетаньяху отримав мандат на формування кабміну.

Президент Ізраїлю доручив Нетаньяху сформувати уряд
© Биньямин Нетаниягу / Facebook

Президент Ізраїлю в неділю доручив Біньяміну Нетаньяху сформувати наступний уряд після виборів 1 листопада, які поставили екс-прем'єра на шлях формування стабільної правої коаліції.

Президент Ісаак Герцог сказав Нетаньягу на церемонії в Єрусалимі, що він доручив йому сформувати уряд.

Герцог повідомив, що після його консультацій з партійними лідерами «результат був зрозумілий, і завдання формування уряду має бути покладено на Біньяміна Нетаньяху», передає AFP.

Герцог відзначив продовження судового процесу над Нетаньяху за звинуваченнями в корупції, які ветеран правого спрямування заперечує.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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