Новостей.COM ⇒
2022-11-13
Президент Ізраїлю доручив Нетаньяху сформувати уряд
Нетаньяху отримав мандат на формування кабміну.
© Биньямин Нетаниягу / Facebook
Президент Ізраїлю в неділю доручив Біньяміну Нетаньяху сформувати наступний уряд після виборів 1 листопада, які поставили екс-прем'єра на шлях формування стабільної правої коаліції.
Президент Ісаак Герцог сказав Нетаньягу на церемонії в Єрусалимі, що він доручив йому сформувати уряд.
Герцог повідомив, що після його консультацій з партійними лідерами «результат був зрозумілий, і завдання формування уряду має бути покладено на Біньяміна Нетаньяху», передає
Герцог відзначив продовження судового процесу над Нетаньяху за звинуваченнями в корупції, які ветеран правого спрямування заперечує.
Оксана Лебедина, ZN.ua