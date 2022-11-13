Президент Ізраїлю доручив Нетаньяху сформувати уряд

Президент Ізраїлю в неділю доручив Біньяміну Нетаньяху сформувати наступний уряд після виборів 1 листопада, які поставили екс-прем'єра на шлях формування стабільної правої коаліції.

Президент Ісаак Герцог сказав Нетаньягу на церемонії в Єрусалимі, що він доручив йому сформувати уряд.

Герцог повідомив, що після його консультацій з партійними лідерами «результат був зрозумілий, і завдання формування уряду має бути покладено на Біньяміна Нетаньяху», передає AFP .

Герцог відзначив продовження судового процесу над Нетаньяху за звинуваченнями в корупції, які ветеран правого спрямування заперечує.