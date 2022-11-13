Українська розвідка підтвердила, що Росія замовила у Ірану балістичні ракети

Українська воєнна розвідка підтвердила інформацію щодо підготовки проєкту домовленості про постачання іранських балістичних ракет до Росії, повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

«Ми розуміємо загрозу застосування балістичних ракет проти нашої держави, тому сьогодні дуже активна позиція нашої дипломатії, воєнної розвідки та інших структур, які наполегливо працюють, щоб довести світовій спільноті, наскільки небезпечним є постачання Іраном озброєнь до Росії», - говорять в ГУР.

Вже маємо певні результати: після демонстрації реальних доказів Іран змінив свою позицію та перестав спростовувати свою причетність до постачання озброєнь Росії, зокрема безпілотників.