WP: Китай хоче покращити відносини зі США, але перший крок не зробить

Американські політичні підморгування рідко отримують таку увагу в Китаї, як візит Скотта Кеннеді минулого місяця. Він став першим дослідником США , який відвідав країну за весь час після запровадження жорстких обмежень на подорожі у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Для Кеннеді - експерта з китайського бізнесу і економіки у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) - ця поїздка справді була проривом. Але його здивував тон проведених зустрічей з більш ніж 100 академіків, представників бізнесу і чиновників, серед яких був і заступник міністра закордонних справ Сє Фен. Їхня зацікавленість в діалозі була частково продиктована бажанням прояснити напружені відносини Китаю з США .

«В Пекіні сильно занепокоєні американськими мотивами. Вони бачать у Вашингтоні глибокий страх перед будь-якими суперниками. З їхньої точки зору, м’яч зараз на американській половині поля», - сказав Washington Post Кеннеді.

Видання гадує, що президент Джо Байден збирається використати завтрашню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на саміті G20, щоб закласти «основу» для покращення відносин. Пекін теж послав сигнал, що хоче повернути відносини до норми після кількох років гострих протиріч в питаннях торгівлі, технологій і прав людини. Але для Пекіна це не означає «погодитися не погоджуватися» чи знайти спосіб уникнути найгіршого сценарію, за яким почнеться відкритий конфлікт між країнами.

Закріпивши свою владу минулого місяця, Сі Цзіньпін тепер як ніколи зосереджений на тому, щоб Китай став сучасною соціалістичною супердержавою з глобальним впливом. І він розраховує, що США змиряться з таким статусом. Китайські експерти кажуть, для виправлення відносин США повинні зробити більше, ніж продемонструвати добрі наміри. Знадобиться угода про фундаментальні аспекти відносин, до яких належить і питання долі Тайваню, який Пекін вважає своєю територією.

«США думають, що поки немає конфлікту і кризи у відносинах, доти все добре. Але Китай хоче побачити докази прогресу, особливо коли йдеться про Тайвань», - сказав декан кафедри міжнародних досліджень Фуданського університету в Шанхаї Ву Сінбо.