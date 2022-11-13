WP: Китай хоче покращити відносини зі США, але перший крок не зробить

Завтра Байден зустрінеться з Сі Цзіньпіном під час саміту G20, щоб спробувати закласти грунт для покращення відносин, але Пекін хоче побачити не лише політичні жести, інформує ZN.ua.

WP: Китай хоче покращити відносини зі США, але перший крок не зробить
© Vlast.kz

Американські політичні підморгування рідко отримують таку увагу в Китаї, як візит Скотта Кеннеді минулого місяця. Він став першим дослідником США, який відвідав країну за весь час після запровадження жорстких обмежень на подорожі у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Для Кеннеді - експерта з китайського бізнесу і економіки у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) - ця поїздка справді була проривом. Але його здивував тон проведених зустрічей з більш ніж 100 академіків, представників бізнесу і чиновників, серед яких був і заступник міністра закордонних справ Сє Фен. Їхня зацікавленість в діалозі була частково продиктована бажанням прояснити напружені відносини Китаю з США.

«В Пекіні сильно занепокоєні американськими мотивами. Вони бачать у Вашингтоні глибокий страх перед будь-якими суперниками. З їхньої точки зору, м’яч зараз на американській половині поля», - сказав Washington Post Кеннеді.

Видання гадує, що президент Джо Байден збирається використати завтрашню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на саміті G20, щоб закласти «основу» для покращення відносин. Пекін теж послав сигнал, що хоче повернути відносини до норми після кількох років гострих протиріч в питаннях торгівлі, технологій і прав людини. Але для Пекіна це не означає «погодитися не погоджуватися» чи знайти спосіб уникнути найгіршого сценарію, за яким почнеться відкритий конфлікт між країнами.

Закріпивши свою владу минулого місяця, Сі Цзіньпін тепер як ніколи зосереджений на тому, щоб Китай став сучасною соціалістичною супердержавою з глобальним впливом. І він розраховує, що США змиряться з таким статусом. Китайські експерти кажуть, для виправлення відносин США повинні зробити більше, ніж продемонструвати добрі наміри. Знадобиться угода про фундаментальні аспекти відносин, до яких належить і питання долі Тайваню, який Пекін вважає своєю територією.

«США думають, що поки немає конфлікту і кризи у відносинах, доти все добре. Але Китай хоче побачити докази прогресу, особливо коли йдеться про Тайвань», - сказав декан кафедри міжнародних досліджень Фуданського університету в Шанхаї Ву Сінбо.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Росія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідкаРосія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Блок рекламы


Похожие новости
Сунак хоче притягнути режим Путіна до відповідальності і заявить про це на G20 – The Daily TelegraphСунак хоче притягнути режим Путіна до відповідальності і заявить про це на G20 – The Daily Telegraph
Перший дрон з майбутнього українського флоту назвали «Херсон»Перший дрон з майбутнього українського флоту назвали «Херсон»
Відносини Маска з іншими країнами варто перевірити — БайденВідносини Маска з іншими країнами варто перевірити — Байден
Кулеба здійснив перший в історії України візит міністра до КамбоджіКулеба здійснив перший в історії України візит міністра до Камбоджі
Шольц після візиту в Китай ще раз закликав Росію гарантувати, що вона не застосує ядерну зброю в УкраїніШольц після візиту в Китай ще раз закликав Росію гарантувати, що вона не застосує ядерну зброю в Україні
Китай несе "особливу відповідальність" у війні РФ проти України — ШольцКитай несе "особливу відповідальність" у війні РФ проти України — Шольц
Після удару по китайському терміналі в Миколаєві МЗС закликає Пекін тиснути на РФПісля удару по китайському терміналі в Миколаєві МЗС закликає Пекін тиснути на РФ
WP: Путін не завдав ядерний удар по Україні, тому що боїться Індію і КитайWP: Путін не завдав ядерний удар по Україні, тому що боїться Індію і Китай
Китай висловлював побоювання щодо війни проти України, Путін сам це підтвердив — ДерждепКитай висловлював побоювання щодо війни проти України, Путін сам це підтвердив — Держдеп
США та Китай обговорили суперництво між двома країнами та війну в УкраїніСША та Китай обговорили суперництво між двома країнами та війну в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости