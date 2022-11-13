"Працювала" армія мародерів: фото квартир мешканців Херсонщини після деокупації

Після деокупації Херсона в мережі публікують фотопідтвердження цинічного мародерства "другої армії світу" - рашисти обкрадали квартири херсонців, забираючи всі цінні речі та залишаючи по собі безлад, інформує Апостроф .

Фото публікують у соцмережах, повідомляє "Апостроф".

"Ось як виглядають квартири та будинки після деокупації в Херсонській області... Рашисти виносили все цінне, типові мародери. Армія мародерів та вбивць", - йдеться в одному із повідомлень.

На знімках видно відкриті ящики та шафки, розбитий посуд, купи речей, що валяються, сміття, бруд, недопалки та Z-написи, які залишили після себе рашисти.