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2022-11-13
"Працювала" армія мародерів: фото квартир мешканців Херсонщини після деокупації
Після деокупації Херсона в мережі публікують фотопідтвердження цинічного мародерства "другої армії світу" - рашисти обкрадали квартири херсонців, забираючи всі цінні речі та залишаючи по собі безлад, інформує
Фото публікують у соцмережах, повідомляє "Апостроф".
"Ось як виглядають квартири та будинки після деокупації в Херсонській області... Рашисти виносили все цінне, типові мародери. Армія мародерів та вбивць", - йдеться в одному із повідомлень.
На знімках видно відкриті ящики та шафки, розбитий посуд, купи речей, що валяються, сміття, бруд, недопалки та Z-написи, які залишили після себе рашисти.
Марія Швець, Апостроф