Пралки поцупити не встигли: з'явилося відео з позиції окупантів під Снігурівкою

На позиціях ЗС РФ під Снігурівкою українські військовослужбовці помітили не лише боєприпаси, а й вкрадені пральні машини, інформує Апостроф.

Відповідний відеоролик був оприлюднений у соцмережі Twitter.

Зазначається, що на вказані позиції російських військ бійці Сил спеціальних операцій зайшли в ніч з 9 на 10 листопада.

Після важких боїв окупанти відступили та залишили великий склад боєприпасів. Більш того, на позиціях росіян українські військовослужбовці помітили вкрадені пральні машини.

"Одна з позицій м**калів під Снігурівкою, яку штурмували наші ССО вночі з 9 на 10 листопада. Після бою нам залишили великий склад БК і вкрадені пральні машинки, які, "на жаль", не змогли перепливти Дніпро", - йдеться у підписі до відеоролику, який був знятий українськими спецпризначенцями на деокупованій Миколаївщині.

Варто нагадати, що Снігурівка перебувала під російською окупацією з березня 2022 року. Населений пункт Миколаївської області був звільнений від загарбників 10 листопада.


Богдан Соловйов, Апостроф





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