Південна Корея обіцяє збільшити гуманітарну допомогу Україні

Лідер Південної Кореї заявив, що суверенітет, територіальна цілісність і політична незалежність України повинні поважатися, інформує ZN.ua.

Південна Корея обіцяє збільшити гуманітарну допомогу Україні
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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сказав, що вторгнення Росії в Україну є порушенням міжнародного права, а також загрозою життю і правам українського народу. Він пообіцяв збільшити обсяги гуманітарної допомоги Києву. Про це повідомляє Yonhap.

Юн Сок Йоль додав, що суверенітет, територіальна цілісність і політична незалежність України повинні поважатися.

«Південна Корея і надалі збільшуватиме гуманітарну допомогу постраждалій від війни країні», - сказав президент під час саміту країн Південно-Східної Азії в Камбоджі.

Також Юн Сок Йоль обговорив провокації КНДР, наголосивши, що денуклеаризація Північної Кореї є передумовою миру в Індо-Тихоокеанському регіоні.

За його словами, Південна Корея готова надати допомогу, якщо КНДР вирішить провести денуклеаризацію.

«Президент заявив, що денуклеаризація Північної Кореї повинна стояти на першому місці для мирного Індо-Тихоокеанського регіону, і що якщо Північна Корея запустить ще одну міжконтинентальну балістичну ракету або проведе ядерне випробування, незважаючи на занепокоєння і неодноразові попередження міжнародного співтовариства, міжнародна спільнота має рішуче відреагувати», - йдеться в прес-релізі офісу президента Південної Кореї.

Водночас він сказав, що можливості для діалогу з Північною Кореєю завжди відкриті.

Юн Сок Йоль також закликав утриматися від дій, які підвищують напруженість в Південно-Китайському морі, підкресливши, що воно має стати «морем миру і процвітання, яке захищає заснований на правилах морський порядок», де гарантується свобода судноплавства і польотів.

Крім того, президент Південної Кореї заявив про глибоке занепокоєння з приводу занепаду демократії у М'янмі та висловив сподівання на повернення свободи і демократії до цієї країни. Він пообіцяв, що Південна Корея збільшить гуманітарну допомогу народу М'янми у тісній співпраці з міжнародним співтовариством.

Юн Сок Йоль наголосив на відданості Південної Кореї свободі, правам людини та верховенству права, як це викладено у новій Індо-Тихоокеанській стратегії країни.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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