The Guardian: Відступ з Херсона говорить, що Путін змінив стратегію

Британський військовий експерт пояснив, які виклики для української армії створює визволення Херсона, інформує ZN.ua.

The Guardian: Відступ з Херсона говорить, що Путін змінив стратегію
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Рішення Росії вивести свої війська з Херсону на оборонні позиції на лівому березі Дніпра засноване на чіткій військовій логіці. Російський контроль над містом можна було зберегти лише дорогою ціною, втративши велику кільість солдатів і техніки.

З оперативної точки зору, відступ повинен допомогти Росії стабілізувати свої оборонні позиції за зиму. А зі стратегічної - відступ був однозначною поразкою Москви, - пише в статті для The Guardian старший дослідник сухопутних методів війни Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) Джек Вотлінг.

Український контрнаступ в Херсонській області почався в кінці серпня. І, на думку експерта, українські військові тоді знали, що їм не вистачить бойової сили, щоб штурмувати місто. Однак, удари по мостах обмежили здатність Росії забезпечувати свої війська важким озброєнням. Водночас, Дніпро захищав українську армію від контратак. Сприятлива геометрія поля бою дозволила Україні створити смертельну зону, в якій українська артилерія могла завдавати тяжких втрат найбільш мотивованим і компетентним підрозділам російської армії.

Попри те, що умови на полі бою були на користь України, з часом російська армія виявила, що вона політично прив’язана. Після оголошення анексії відступ розглядався як неприйнятний і політично небезпечний, особливо після негативної реакції російських імперіалістів на крах російського західного угруповання поблизу Ізюма, а також на хаотичну мобілізацію. Херсон був єдиним великим містом, яке Росія змогла окупувати після початку вторгнення. Його втрату важко подати, як щось інше окрім поразки. З військової точки зору, місто можна було обороняти, але дуже великою ціною.


Лесь Димань, ZN.ua





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