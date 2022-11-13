У Маріуполі зафіксували збільшення кількості окупантів і військової техніки РФ

Після виходу з Херсона Маріуполь може перетворитися на головний військово-логістичний хаб та тилову базу загарбників, інформує ZN.ua.

У тимчасово окупованому Маріуполі було зафіксовано збільшення кількості окупантів і військової техніки РФ. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Два дні поспіль в Маріуполі фіксуємо наслідки Херсонського відступу росіян. Стрімко збільшилась присутність окупантів як російських військових, так і «днрівців»», - йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, якщо раніше сили РФ рухались повз місто, то зараз прибувають і зупиняються безпосередньо в Маріуполі.

«Розквартировуються знов у порожніх будинках та квартирах маріупольців», - заявив він.

Також Андрющенко повідомив про чергове зростання руху військових колон РФ як з технікою, так і з БК.

За його словами, щонайменше двічі на день колони російських вантажівок кількістю в 40-60 автівок рухаються з напряму Мангуш на виїзд в напрям Волноваха/Донецьк.

Крім того, збільшується кількість техніки, що залишається в місті.

«Частково паркують за звичкою прямо в житлових кварталах, неподалік власного розміщення», - заявив Андрющенко.

Він припускає, що після виходу з Херсона Маріуполь перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу військ РФ.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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