У Маріуполі зафіксували збільшення кількості окупантів і військової техніки РФ
Після виходу з Херсона Маріуполь може перетворитися на головний військово-логістичний хаб та тилову базу загарбників, інформує
У тимчасово окупованому Маріуполі було зафіксовано збільшення кількості окупантів і військової техніки РФ. Про це
«Два дні поспіль в Маріуполі фіксуємо наслідки Херсонського відступу росіян. Стрімко збільшилась присутність окупантів як російських військових, так і «днрівців»», - йдеться у повідомленні.
За словами Андрющенка, якщо раніше сили РФ рухались повз місто, то зараз прибувають і зупиняються безпосередньо в Маріуполі.
«Розквартировуються знов у порожніх будинках та квартирах маріупольців», - заявив він.
Також Андрющенко повідомив про чергове зростання руху військових колон РФ як з технікою, так і з БК.
За його словами, щонайменше двічі на день колони російських вантажівок кількістю в 40-60 автівок рухаються з напряму Мангуш на виїзд в напрям Волноваха/Донецьк.
Крім того, збільшується кількість техніки, що залишається в місті.
«Частково паркують за звичкою прямо в житлових кварталах, неподалік власного розміщення», - заявив Андрющенко.
Він припускає, що після виходу з Херсона Маріуполь перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу військ РФ.