У Маріуполі зафіксували збільшення кількості окупантів і військової техніки РФ

У тимчасово окупованому Маріуполі було зафіксовано збільшення кількості окупантів і військової техніки РФ . Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Два дні поспіль в Маріуполі фіксуємо наслідки Херсонського відступу росіян. Стрімко збільшилась присутність окупантів як російських військових, так і «днрівців»», - йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, якщо раніше сили РФ рухались повз місто, то зараз прибувають і зупиняються безпосередньо в Маріуполі.

«Розквартировуються знов у порожніх будинках та квартирах маріупольців», - заявив він.

Також Андрющенко повідомив про чергове зростання руху військових колон РФ як з технікою, так і з БК.

За його словами, щонайменше двічі на день колони російських вантажівок кількістю в 40-60 автівок рухаються з напряму Мангуш на виїзд в напрям Волноваха/Донецьк.

Крім того, збільшується кількість техніки, що залишається в місті.

«Частково паркують за звичкою прямо в житлових кварталах, неподалік власного розміщення», - заявив Андрющенко.