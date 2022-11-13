Окупанти знайшли заміну Херсону: куди переїдуть "адміністрація" та колаборанти

Окупанти після масового відведення підрозділів ЗС РФ з Херсона перенесли "столицю" Херсонської області в Генічеськ.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на представника нелегітимної адміністрації, інформує Апостроф.

За даними колаборантів, "столицю" Херсонської області після масового відведення військ та передислокації на лівий берег Дніпра перенесено до Генічеська.

В окупаційній адміністрації стверджують, що населений пункт, що розташований поряд із Кримом, буде "тимчасовим" адміністративним центром захопленої частини Херсонщини.

Варто зазначити, що відстань між Генічеськом та звільненим Херсоном по автомобільних дорогах становить понад 200 кілометрів.


Богдан Соловйов, Апостроф





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