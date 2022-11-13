РФ посилює контроль над бойовиками в Луганській області – ОВА

Задля посилення контролю над бойовиками на тимчасово захопленихтериторії Луганської області окупаційна адмінстрація припиняє видачу документів щодо участі у бойових діях. Бойовики побоюються втратити пільги у разі відмови від контракту за законодавством РФ , інформує Луганська ОВА в Telegram.

"Командуванню 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу збройних сил РФ надано розпорядження про централізоване переведення грошових розрахунків з особовим складом до фінансових установ та на банківські картки Російської Федерації. Військовослужбовцям цих підрозділів запропоновано продовжити службу на контрактній основі за російським законодавством. Разом з тим, ці особи висловлюють побоювання щодо ануляції документів та пільг, призначених фейковими республіками (незаконними збройними формуваннями- ред.), в разі відмови від нового контракту", - йдеться в повідомленні.