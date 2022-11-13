У Мелітополі збільшується кількість військової техніки та солдатів РФ — мер

До міста прибула чергова група мобілізованих.

У Мелітополі збільшується кількість військової техніки та солдатів РФ — мер
© Getty Images

До Мелітополя продовжують завозити мобілізованих росіян. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«З кожним днем у Мелітополі і районі збільшується число військової техніки та живої сили рашистів», - заявив Федоров.

За його словами, Генштаб також підтверджує завезення до міста 12 листопада чергової групи мобілізованих.

Після прибуття до Мелітополя окупанти скуповують їжу, цивільний одяг та найбільше алкоголь, заявив Федоров.

«Солдати ворожої розуміють, що кожен день на Запорізькій землі може стати для них останнім», - наголосив мер міста.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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