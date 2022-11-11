Ще 45 військовослужбовців повернулися з полону: фото та відео обміну

Україна продовжує повертати наших військовополонених. Сьогодні, 11 листопада, на рідну землю повернулося ще 45 героїв, інформує Апостроф.

Про це на сторінці у facebook повідомив влогер Володимир Золкін.

Серед тих, хто повернувся в Україну – солдати та сержанти, які захищали Україну у повномасштабній війні з російськими окупантами. Крім того, вдалося повернути два тіла загиблих героїв.

Українська влада обіцяє повернути всіх військовополонених додому.


Інна Погрібна, Апостроф





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