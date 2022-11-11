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2022-11-11
"Боже, синочки": як зустрічали ЗСУ на Херсонщині, відео
У п'ятницю, 11 листопада, Збройні сили України звільнили від російських окупантів Херсон - також було звільнено й низку інших населених пунктів Херсонської області. Мешканці натовпом кинулися зустрічати українських військових, інформує
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Одне із відео було записано у населеному пункті Благодатне Херсонського району. Місцеві жителі, серед яких було чимало людей похилого віку, не приховували своїх радісних емоцій.
"Боже, синочки, ми на вас чекали!" , – так відреагували люди у звільненому селі.
Фото: deepstatemap.live
Євген Устименко, Апостроф