"Боже, синочки": як зустрічали ЗСУ на Херсонщині, відео

У п'ятницю, 11 листопада, Збройні сили України звільнили від російських окупантів Херсон - також було звільнено й низку інших населених пунктів Херсонської області. Мешканці натовпом кинулися зустрічати українських військових, інформує Апостроф .

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Одне із відео було записано у населеному пункті Благодатне Херсонського району. Місцеві жителі, серед яких було чимало людей похилого віку, не приховували своїх радісних емоцій.

"Боже, синочки, ми на вас чекали!" , – так відреагували люди у звільненому селі.

Населений пункт звільнили бійці

59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Фото: deepstatemap.live