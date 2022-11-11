"Боже, синочки": як зустрічали ЗСУ на Херсонщині, відео

У п'ятницю, 11 листопада, Збройні сили України звільнили від російських окупантів Херсон - також було звільнено й низку інших населених пунктів Херсонської області. Мешканці натовпом кинулися зустрічати українських військових, інформує Апостроф.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Одне із відео було записано у населеному пункті Благодатне Херсонського району. Місцеві жителі, серед яких було чимало людей похилого віку, не приховували своїх радісних емоцій.

"Боже, синочки, ми на вас чекали!" , – так відреагували люди у звільненому селі.

Населений пункт звільнили бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Фото: deepstatemap.live


Євген Устименко, Апостроф





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