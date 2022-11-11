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2022-11-11
РФ заявила, що повністю вивела війська із Херсона
Міноборони РФ стверджує, що під час відступу «патєрь нє била», але численні вибухи вночі по їхньому маршруту натякають на зворотне, інформує
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Росія завершила відведення військ з правого берега річки Дніпро в Херсонській області, де розташований Херсон,
Виведення було завершено о 05:00 за московським часом у п'ятницю вранці.
Міноборони РФ віддало наказ відводити війська у середу - після того, як заявило, що спроби утримати свої позиції були «марними» перед обличчям посилення українського контрнаступу.
Анастасія Дейна, ZN.ua