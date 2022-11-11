РФ заявила, що повністю вивела війська із Херсона

Міноборони РФ стверджує, що під час відступу «патєрь нє била», але численні вибухи вночі по їхньому маршруту натякають на зворотне, інформує ZN.ua.

РФ заявила, що повністю вивела війська із Херсона
© Getty Images

Росія завершила відведення військ з правого берега річки Дніпро в Херсонській області, де розташований Херсон, повідомляє Міністерство оборони РФ.

Виведення було завершено о 05:00 за московським часом у п'ятницю вранці.

Міноборони РФ віддало наказ відводити війська у середу - після того, як заявило, що спроби утримати свої позиції були «марними» перед обличчям посилення українського контрнаступу.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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