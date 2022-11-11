РФ витрачає мільйони доларів на інформаційну кампанію, щоб зупинити поставки зброї в Україну — ГУР

РФ через своїх агентів на Заході дискредитує ЗСУ та Україну. Зокрема, Росія витрачає мільйони доларів на інформаційну кампанію, щоб зупинити поставки зброї Києву. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк.

Для проведення інформаційних операцій Росія створювала свою мережу за кордоном ще до початку широкомасштабної війни проти України. Спецслужби країн-партнерів досі виявляють людей, які є або російськими агентами, або «агентами впливу» РФ .

За словами представника розвідки, росіяни працюють зі ЗМІ для проведення інформаційних операцій, як, наприклад, про вигаданий продаж Україною західного озброєння або про застосування ЗСУ «брудної бомби».

Росіяни дуже зацікавлені в тому, щоб перекрити шляхи постачання зброї від українських партнерів, адже розуміють, що без їхньої військово-технічної допомоги Україні буде важко, зазначає Черняк.

За його словами, на фінансування саме цієї інформаційної кампанії щодо протидії надходженню зброї росіяни витрачають мільйони доларів.

«Вона масштабна і поки неефективна. Проте країна-терорист не полишає спроб чинити вплив на країни Європи, зокрема Велику Британію, на німецьке суспільство», – зазначає представник розвідки.

Він пояснив, що РФ намагається унеможливити надходження зброї до України будь-якими способами. Зокрема, залучені й космічна розвідка, і агентурна мережа, а також всі засоби політичного та економічного шантажу.

«Інформаційні атаки через ЗМІ – це лише одна зі складових широкомасштабної інформаційної операції з дискредитації України перед західним світом», – заявив Черняк.