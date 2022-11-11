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2022-11-11
Мінус 710 окупантів та десятки одиниць техніки за добу: ЗСУ завдали потужного удару по ворогові
Збройні Сили України щоденно знищують сотні російських окупантів і десятки одиниць ворожої військової техніки, щоб зупинити повномасштабне вторгнення країни-терористки РФ. Лише за одну добу українські військові ліквідували 710 загарбників, інформує
Про втрати ворога станом на 11 листопада повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російського окупаційно-терористичного війська в повномасштабній війні проти України:
- особового складу ? близько 79400 (+710) осіб ліквідовано,
- танків ? 2814 (+10) од,
- бойових броньованих машин ? 5696 (+14) од,
- артилерійських систем – 1817 (+12) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ? 205 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6),
- крилаті ракети ? 399 (+0),
- кораблі /катери ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од,
- спеціальна техніка ? 159 (+0).
Найбільших втрат ворог за минулу добу зазнав на Бахмутському напрямку.
Ліза Бровко, Апостроф