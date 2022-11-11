Мінус 710 окупантів та десятки одиниць техніки за добу: ЗСУ завдали потужного удару по ворогові

Збройні Сили України щоденно знищують сотні російських окупантів і десятки одиниць ворожої військової техніки, щоб зупинити повномасштабне вторгнення країни-терористки РФ. Лише за одну добу українські військові ліквідували 710 загарбників, інформує Апостроф.

Про втрати ворога станом на 11 листопада повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційно-терористичного війська в повномасштабній війні проти України:

  • особового складу ? близько 79400 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2814 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ? 5696 (+14) од,
  • артилерійських систем – 1817 (+12) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ? 205 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6),
  • крилаті ракети ? 399 (+0),
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од,
  • спеціальна техніка ? 159 (+0).

Найбільших втрат ворог за минулу добу зазнав на Бахмутському напрямку.


Ліза Бровко, Апостроф





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