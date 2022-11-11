Мінус 710 окупантів та десятки одиниць техніки за добу: ЗСУ завдали потужного удару по ворогові

Збройні Сили України щоденно знищують сотні російських окупантів і десятки одиниць ворожої військової техніки, щоб зупинити повномасштабне вторгнення країни-терористки РФ . Лише за одну добу українські військові ліквідували 710 загарбників, інформує Апостроф .

Про втрати ворога станом на 11 листопада повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційно-терористичного війська в повномасштабній війні проти України:

особового складу ? близько 79400 (+710) осіб ліквідовано,

танків ? 2814 (+10) од,

бойових броньованих машин ? 5696 (+14) од,

артилерійських систем – 1817 (+12) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ? 205 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6),

крилаті ракети ? 399 (+0),

кораблі /катери ? 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од,

спеціальна техніка ? 159 (+0).

Найбільших втрат ворог за минулу добу зазнав на Бахмутському напрямку.