Окупанти, що не встигли втекти від наступу ЗСУ, "маскуються" під місцевих: "форму викидають"

Окупанти на півдні, які не встигли втекти від наступу ЗСУ, намагаються замаскуватися під місцевих мешканців.

Про це 11 листопада повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Русня, яка не встигла втекти, переодягається в цивільний одяг, форму викидає і ховається по житлових будинках. ЗСУ вже зовсім близько!" – йдеться у повідомленні.

Фото, очевидно, зроблено місцевими жителями, які стали свідками втечі окупантів.

До речі, телеграм-канали активно публікують фото з Херсона, де люди з українськими прапорами чекають на ВСУ.

Херсонський журналіст Костянтин Риженко публікує фото, де видно, як біля будівлі Херсонської ОДА з'явився прапор України.

Повідомляється, що на майдані збираються люди з українською символікою.

"Херсон, зараз!!!! Люди зустрічають ЗСУ", - написав Риженко.

Також журналіст опублікував фото нібито із Шуменського району Херсона.

Станом на 13.40 немає офіційної інформації про те, що ЗСУ звільнили місто Херсон.