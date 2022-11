Росія намагається зламати моральний дух українців, тому нищить енергосистему — британська розвідка

Пріоритетність ударів Росії по критичній цивільній інфраструктурі України над військовими цілями вказує на намагання РФ зламати моральний дух українців, вважають аналітики розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

З 10 жовтня Росія атакувала Україну низкою ударів по електроенергетичній інфраструктурі. Останні інтенсивні удари були нанесені 31 жовтня, коли вперше цілями стали об’єкти гідроелектростанцій.

Удари призвели до значних пошкоджень електростанцій та станцій електропередачі, а планові та аварійні відключення електроенергії стали звичним явищем у деяких частинах України, особливо це стосується Києва.

Ці удари мають непропорційний вплив на цивільне населення України, у тому числі не вибірково впливаючи на такі важливі функції, як охорона здоров’я та опалення.

“Пошкодження мереж через російські удари майже напевно матиме наслідки для взаємопов’язаних систем водопостачання та опалення, що найбільше відчує цивільне населення взимку, оскільки попит зростатиме”, - зазначають аналітики.