Росія намагається зламати моральний дух українців, тому нищить енергосистему — британська розвідка

Водночас взимку наслідки ударів відчуватимуться гостріше, інформує ZN.ua.

Росія намагається зламати моральний дух українців, тому нищить енергосистему — британська розвідка
© Getty Images

Пріоритетність ударів Росії по критичній цивільній інфраструктурі України над військовими цілями вказує на намагання РФ зламати моральний дух українців, вважають аналітики розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

З 10 жовтня Росія атакувала Україну низкою ударів по електроенергетичній інфраструктурі. Останні інтенсивні удари були нанесені 31 жовтня, коли вперше цілями стали об’єкти гідроелектростанцій.

Удари призвели до значних пошкоджень електростанцій та станцій електропередачі, а планові та аварійні відключення електроенергії стали звичним явищем у деяких частинах України, особливо це стосується Києва.

Ці удари мають непропорційний вплив на цивільне населення України, у тому числі не вибірково впливаючи на такі важливі функції, як охорона здоров’я та опалення.

“Пошкодження мереж через російські удари майже напевно матиме наслідки для взаємопов’язаних систем водопостачання та опалення, що найбільше відчує цивільне населення взимку, оскільки попит зростатиме”, - зазначають аналітики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/cI0JMQOcac

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/kA0nDn1h3U

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) November 11, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





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