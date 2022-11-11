Демократична партія США скоротила відставання у боротьбі за більшість у Палаті представників. Демократи наблизились до показника у 200 місць, при цьому представникам Республіканської партії для отримання більшості потрібно ще сім місць. Про це повідомляє CNN .

За даними CNN, наразі республіканці змогли отримати 211 місць у Палаті представників, демократи – 198. Загалом у Палаті представників 435 місць, таким чином, необхідно обрати ще 26 осіб.

CNN

Для забезпечення більшості у Палаті представників необхідно набрати щонайменше 218 місць.

Однак аналітики вважають, що представникам Демократичної партії США навряд чи вдасться отримати більшість у Палаті представників.

Водночас ситуація дещо інша на виборах до Сенату. За даними ЗМІ, обидві партії зараз отримують по 48 місць у Сенаті. При цьому у трьох штатах, Аляска, Аризона та Невада, переможця поки не визначили, продовжується підрахунок голосів.

Зокрема, в Аризоні демократ Марк Келлі збільшив відрив від республіканця Блейка Мастерса. За результатами підрахунку 80% голосів, кандидати набирають 51,7% і 46,1% відповідно.

У Неваді за результатами підрахунку 88% голосів республіканець Адам Лаксальт набирає 49%, а демократ Кетрін Кортес Масто - 48%.

При цьому ще не визначено сенатора від Аляски, проте боротьба продовжується між двома кандидатами-республіканцями, тому штат у будь-якому випадку залишається за представниками Республіканської партії.

Зазначається, що вирішальним для визначення більшості в Сенаті може стати другий тур виборів у Джорджії 6 грудня.