У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості

У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості

Українські телеграм-канали публікують фото з Херсона, де люди з українськими прапорами чекають на ВСУ.

Херсонський журналіст Костянтин Риженко публікує фото, на яких видно, як біля будівлі Херсонської ОДА з'явився прапор України.

Повідомляється, що на площі збираються люди з українською символікою.

"Херсон, зараз!!!! Люди зустрічають ЗСУ", - написав Риженко.

Також журналіст опублікував фото нібито із Шуменського району Херсона.

Станом на 13:40 немає офіційної інформації про те, що ЗСУ звільнили місто Херсон.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники протягом ночі виводили із окупованого Херсона свої підрозділи.

Також повідомляється, що у центрі Херсона з'явився український прапор.

У свою чергу, військовий експерт Олександр Коваленко повідомляє, що Херсон продовжує дивувати трофеями.

«ЗСУ затрофеїли дуже рідкісну БМП-1АМ "Басурманін". Це модернізація БМП-1 2018 з БМ від БТР-82А та двигуном УТД-20С1 на 300 к.с. Штучний продукт!», - повідомив Коваленко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, відомо про 14 знищених таких ББМ та 4 трофейні.


Юлия Александрова, politeka.net





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У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
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