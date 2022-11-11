США стурбовані можливим впливом енергокризи в Європі на підтримку України — Politico

Американські чиновники все більше стурбовані тим, щоб їхні союзники підтримували підхід Вашингтона до протидії вторгнення Росії в Україну, оскільки економічний тиск на Європу зростає, пише Politico .

Чиновники США , які перебувають у Європі, попереджають своїх колег у Вашингтоні про те, що населення деяких європейських країн дедалі більше незадоволене санкціями і звинувачують США у зростанні витрат. Ці настрої можуть чинити тиск на європейських лідерів, щоб вони відмовилися від підтримки санкцій. Про це заявили чиновники США у внутрішніх звітах, нещодавно поширених в адміністрації американського президента Джо Байдена, з якими ознайомилося видання.

За словами двох високопоставлених американських чиновників, ці побоювання викликали шквал переговорів серед вищих посадових осіб США в адміністрації про те, як утримати європейських лідерів у відповідності з американською стратегією.

Вашингтон вважає, що послідовна і єдина кампанія інформаційного обміну з Європою має вирішальне значення для успіху в Україні, і що будь-яке послаблення підтримки Києва може дати Росії важелі впливу як на полі бою, так і за його межами.

Зростання економічного занепокоєння призвело до протестів у деяких європейських містах через зростання інфляції та високі ціни на енергоносії у зв'язку з настанням холодної пори року, що чинить більший тиск на уряди, змушуючи їх зважати на внутрішні проблеми на противагу підтримці України.

«Єдине, що мене турбує - це розкол між Сполученими Штатами та Європою, тому що Сполучені Штати виглядають краще в енергетичному питанні, тому що ми є великим виробником. Ми повинні були працювати над цим переходом раніше», - сказала колишній представник з питань Росії в Раді національної безпеки США Фіона Хілл.

Один з американських чиновників на умовах анонімності сказав, що «наразі все тримається стабільно», але додав, що це «хитка ситуація». Державний департамент США відмовився від коментарів.

Рішення Кремля припинити постачання енергоносіїв через санкції змусило багато європейських столиць переключити свою увагу з підтримки українських військових на боротьбу з енергетичною кризою, сказав аналітик Макс Бергманн.

За його словами, країни ЄС дійсно намагаються впоратися з енергетичною кризою і шукають рішення, щоб допомогти населенню пережити зиму.

Деякі чиновники, однак, впевнені, що підтримка з боку Європи та інших союзників буде тривалою.

«Коли справа доходить до рішень урядів, я бачу непохитну підтримку України», - заявив представник НАТО.

Застереження щодо збереження підтримки Європи посилюються занепокоєнням американських офіційних осіб щодо ядерної загрози з боку Росії.

Американські чиновники вважають, що РФ може покластися на свої ядерні сили, оскільки війська країни продовжують втрачати позиції в Україні, згідно з доповідями американської розвідки. Однак розвідка США не попереджала про неминучу ядерну загрозу.

У той час як деякі чиновники активно стурбовані загрозою, інші посадовці в адміністрації Байдена применшують її, оцінюючи, що Росія хоче уникнути конфронтації і що глава Кремля Владімір Путін використовує ядерні погрози як переговорну тактику для тиску на Україну, щоб змусити Київ піти на поступки на полі бою.

«Це ядерний шантаж з боку Путіна. Путін думає про те, як він може це зробити. Тому ми повинні діяти так, щоб унеможливити це, або дуже чітко дати зрозуміти, що він не отримає бажаного ефекту. Тому ми маємо бути дуже серйозними щодо дипломатії. Ми повинні обговорити це з іншими ядерними державами, щоб сказати: "Це неприпустимо"», - зазначає Хілл.

У відповідь на ядерні погрози, американські посадовці та дипломати з питань національної безпеки посилюють комунікацію з колегами з країн-союзників, щоб роз'яснити стратегію Вашингтона щодо України та зміцнити європейську підтримку протягом зими.

Під час нещодавніх зустрічей з європейськими високопосадовцями у Брюсселі, Лондоні та Берліні представники США просували тезу про те, що санкції душать російську економіку.

Тим часом, офіційні особи в Пентагоні зміцнюють підтримку з боку союзників по НАТО для продовження військової допомоги Україні. Під час закритої зустрічі з лідерами НАТО в Брюсселі в жовтні міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на необхідності продовження підтримки України шляхом передачі більшої кількості зброї. Остін визнав бажання України вступити до НАТО, але заявив, що не бачить жодних рішень щодо цього у найближчій перспективі. Інші представники Альянсу, в тому числі з Польщі та Греції, заявили, що підтримують заявку України на вступ.

Американські чиновники сподіваються, що їхні нещодавні переговори з союзниками послаблять напруженість у відносинах з іншими європейськими країнами.