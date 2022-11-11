"Це кінець": реакція окупантів на відступ з Херсона

Після того, як командування російських окупаційних військ оголосило про фактичний відступ з Херсона за річку Дніпро, у чатах та інтернет-пабліках "Z-патріотів" розгорілися неабиякі пристрасті та паніка, інформує Апостроф.

Про це повідомив "Апостроф".

Посібники окупантів почали скаржитися, що ВСУ нібито вже оточили Херсон та не залишають російським військам жодних шансів на нормальний відхід. Також вони пророкують ЗС РФ великі втрати, якщо українські війська зможуть прорвати фронт.

Рашисти шукають виправдання своїм поразкам - не залишають вони поза увагою і те, що Україна, нібито, "не дотримується домовленостей між Росією та Заходом", яких не могло бути.

"За песимістичними сценаріями в полоні може виявитися все угрупування близько 20 тисяч людей. Це кінець", - пишуть прихильники т.зв. "спецоперації".

Дехто з російських пропагандистів взагалі пишуть, що нібито "ДРГ ЗСУ вже висадилися біля Каховки і почали влучно стріляти по переправі".


Євген Устименко, Апостроф





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