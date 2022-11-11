Розділяй і володарюй: як командувач російської армії в Україні Суровікін заробляє на війні

Командувач російської окупаційної армії в Україні Сєргєй Суровікін свого часу допоміг російському мільярдеру та другу Владіміра Путіна Геннадію Тимченку заволодіти прибутковими джерелами фосфатів у Сирії. За це фірма дружини Суровікіна Анни отримувала великі гроші. Цю схему у своєму розслідуванні розкрили соратники ув'язненого кремлівським режимом опозиціонера Алєксєя Навального.

«Участь у сирійській кампанії – це насамперед величезна, шикарна можливість заробляти. Путіну та його друзям», – йдеться у розслідуванні.

Тимченко – один із головних бенефіціарів присутності російських військ у Сирії. А ще він – найближчий друг Путіна, який сплатив і будівництво палацу президента РФ у Геленджику, і дачу в Біарріці для його доньки, та багато іншого.

Коли Росія вступила у війну в Сирії у 2015 році на стороні сирійського диктатора Башара Асада, той на знак подяки дозволив другу Путіна буквально розпилювати країну та вичавлювати з неї ресурси. Тимченко почав стрімко захоплювати у Сирії все, на чому можна заробити: отримав контракти на будівництво насосної станції для зрошення сільгоспземель, побудував заводи з переробки газу, газопроводи тощо.