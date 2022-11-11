Прем'єр-міністр Італії пообіцяла НАТО відданість підтримці України

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні пообіцяла «тверду прихильність» її країни до НАТО і зусиль, спрямованих на припинення російського вторгнення в Україну після проросійських настроїв, висловлених одним з її партнерів по правлячій коаліції. Про це повідомляє AP .

Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом Мелоні заявила, що найкращий спосіб захистити європейську безпеку - це залишатися єдиним цілим.

«З огляду на наш головний виклик сьогодні, Італія рішуче підтримує територіальну цілісність, суверенітет і свободу України. Політична згуртованість Альянсу і наша повна відданість підтримці України є, з нашої точки зору, найкращою відповіддю, яку можуть дати союзники по НАТО», - зазначила вона.

Мелоні, яка очолює перший з часів Другої світової війни ультраправий уряд Італії, рішуче підтримує Україну. Два її головних союзники по коаліції, колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі і лідер «Ліги» Маттео Сальвіні, зайняли неоднозначну позицію, вони також мають минулі зв'язки з президентом Росії Владіміром Путіним.

За кілька днів до того, як Мелоні отримала мандат на формування уряду, Берлусконі похвалився, що відновив зв'язок з Путіним, і вони обмінялися подарунками, коли глава Кремля святкував своє 70-річчя.

Мелоні у відповідь на коментарі Берлусконі попередила, що в її уряді немає місця для тих, хто підтримує Росію.

Столтенберг, зі свого боку, подякував Мелоні за поточні зобов'язання Італії, які, за його словами, становлять сотні мільйонів євро в гуманітарній та фінансовій підтримці України, а також за керівництво бойовою групою НАТО в Болгарії.