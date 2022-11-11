Прем'єр-міністр Італії пообіцяла НАТО відданість підтримці України

Мелоні зустрілася з генсеком Альянсу.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні пообіцяла «тверду прихильність» її країни до НАТО і зусиль, спрямованих на припинення російського вторгнення в Україну після проросійських настроїв, висловлених одним з її партнерів по правлячій коаліції. Про це повідомляє AP.

Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом Мелоні заявила, що найкращий спосіб захистити європейську безпеку - це залишатися єдиним цілим.

«З огляду на наш головний виклик сьогодні, Італія рішуче підтримує територіальну цілісність, суверенітет і свободу України. Політична згуртованість Альянсу і наша повна відданість підтримці України є, з нашої точки зору, найкращою відповіддю, яку можуть дати союзники по НАТО», - зазначила вона.

Мелоні, яка очолює перший з часів Другої світової війни ультраправий уряд Італії, рішуче підтримує Україну. Два її головних союзники по коаліції, колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі і лідер «Ліги» Маттео Сальвіні, зайняли неоднозначну позицію, вони також мають минулі зв'язки з президентом Росії Владіміром Путіним.

За кілька днів до того, як Мелоні отримала мандат на формування уряду, Берлусконі похвалився, що відновив зв'язок з Путіним, і вони обмінялися подарунками, коли глава Кремля святкував своє 70-річчя.

Мелоні у відповідь на коментарі Берлусконі попередила, що в її уряді немає місця для тих, хто підтримує Росію.

Столтенберг, зі свого боку, подякував Мелоні за поточні зобов'язання Італії, які, за його словами, становлять сотні мільйонів євро в гуманітарній та фінансовій підтримці України, а також за керівництво бойовою групою НАТО в Болгарії.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Посол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформиПосол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформи
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Блок рекламы


Похожие новости
Під час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської областіПід час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської області
Зустрічають натовпи народу: у мережі виклали фото з бійцями ЗСУ в ХерсоніЗустрічають натовпи народу: у мережі виклали фото з бійцями ЗСУ в Херсоні
США стурбовані можливим впливом енергокризи в Європі на підтримку України — PoliticoСША стурбовані можливим впливом енергокризи в Європі на підтримку України — Politico
ЗСУ продовжують деокупацію півдня України: фото та мапа звільнених сілЗСУ продовжують деокупацію півдня України: фото та мапа звільнених сіл
Швеція говорить про «позитивний діалог» з Туреччиною щодо вступу до НАТОШвеція говорить про «позитивний діалог» з Туреччиною щодо вступу до НАТО
Кулеба зустрівся з главою МЗС Сінгапуру: обговорили підтримку УкраїниКулеба зустрівся з главою МЗС Сінгапуру: обговорили підтримку України
Генсек НАТО прокоментував заяви РФ про вихід з ХерсонуГенсек НАТО прокоментував заяви РФ про вихід з Херсону
У ЄС хочуть закрити в'їзд «росіянам» з окупованих територій України та ГрузіїУ ЄС хочуть закрити в'їзд «росіянам» з окупованих територій України та Грузії
У МЗС України відповіли на заяви РФ щодо переговорівУ МЗС України відповіли на заяви РФ щодо переговорів
«Їхав із дня народження»: загинув екс-нардеп, який був фанатом Путіна«Їхав із дня народження»: загинув екс-нардеп, який був фанатом Путіна
Последние новости
Подгружаем последние новости