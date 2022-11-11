Байден не вестиме переговори з Путіним без узгодження із Зеленським — політолог

Співвідношення сил у світі сильно змінилося і тепер саме Україна є однією з ключових держав. Таку думку в ефірі програми Фейгін LIVE висловив колись російський опозиційний політолог, який нині має американське громадянство, Андрій Піонтковський.

За словами політолога, президент США Джо Байден не стане говорити з Путіним без узгодження з президентом України Володимиром Зеленським.

«Без дозволу Зеленського Байден на жодні переговори з Путіним не піде. Таким сьогодні є статус української держави, як лідера вільного світу, і української армії», — заявив він.

Він нагадав, що днями у ЗМІ активно обговорювалась теза, що Україна занадто швидко просувається на полі бою.

«І ось радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван приїхав поговорити про це. Але в Україні дуже жорстко відкинули ці розмови: це було видно на підсумковій прес-конференції, де його буквально змусили повторити всі українські основні тези і чотири українські умови миру», — сказав експерт

На думку Піонтковського, Салліван, ймовірно, не тиснув на керівництво України, лише поставив питання щодо, можливо, занадто категоричних заяв Зеленського про неможливість переговорів з Путіним.