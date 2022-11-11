Байден не вестиме переговори з Путіним без узгодження із Зеленським — політолог

Статус української держави значно змінився за останніх вісім місяців, інформує ZN.ua.

Байден не вестиме переговори з Путіним без узгодження із Зеленським — політолог
© Офіс президента України

Співвідношення сил у світі сильно змінилося і тепер саме Україна є однією з ключових держав. Таку думку в ефірі програми Фейгін LIVE висловив колись російський опозиційний політолог, який нині має американське громадянство, Андрій Піонтковський.

За словами політолога, президент США Джо Байден не стане говорити з Путіним без узгодження з президентом України Володимиром Зеленським.

«Без дозволу Зеленського Байден на жодні переговори з Путіним не піде. Таким сьогодні є статус української держави, як лідера вільного світу, і української армії», — заявив він.

Він нагадав, що днями у ЗМІ активно обговорювалась теза, що Україна занадто швидко просувається на полі бою.

«І ось радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван приїхав поговорити про це. Але в Україні дуже жорстко відкинули ці розмови: це було видно на підсумковій прес-конференції, де його буквально змусили повторити всі українські основні тези і чотири українські умови миру», — сказав експерт

На думку Піонтковського, Салліван, ймовірно, не тиснув на керівництво України, лише поставив питання щодо, можливо, занадто категоричних заяв Зеленського про неможливість переговорів з Путіним.

«Я уважно спостерігав за хореографією цієї зустрічі. Це був класичний рімейк зустрічі 16 червня, коли італійський прем’єр-міністр Маріо Драгі, президент Франції Емманюель Макрон і федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхали до Києва і привезли італійський капітулянтський план миру з двох пунктів: припинення вогню і перемовини Росії та України стосовно спірних територій. Чогось подібного зараз відчайдушно на колінах добивається Путін», — прокоментував політолог, додавши, що як і трійця лідерів тоді, високий гість зі США отримав від української влади відкоша.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Посол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформиПосол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформи
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Блок рекламы


Похожие новости
У РФ вдруге за кілька годин заговорили про переговори. Наразі переконують, що готові до діалогу без попередніх умовУ РФ вдруге за кілька годин заговорили про переговори. Наразі переконують, що готові до діалогу без попередніх умов
Джордж Буш проведе публічну розмову з Володимиром ЗеленськимДжордж Буш проведе публічну розмову з Володимиром Зеленським
Після втечі армії рф з Херсона в кремлі заговорили про мирні переговори: "Не вважаємо принизливим"Після втечі армії рф з Херсона в кремлі заговорили про мирні переговори: "Не вважаємо принизливим"
Війна в Україні та криза на Тайвані: про що говоритимуть Байден та Сі на саміті G20Війна в Україні та криза на Тайвані: про що говоритимуть Байден та Сі на саміті G20
Республіканець закликав Байдена передати Україні всю необхідну зброюРеспубліканець закликав Байдена передати Україні всю необхідну зброю
Байден про відхід росіян з правобережної Херсонщини: «В російської армії реальні проблеми»Байден про відхід росіян з правобережної Херсонщини: «В російської армії реальні проблеми»
Відносини Маска з іншими країнами варто перевірити — БайденВідносини Маска з іншими країнами варто перевірити — Байден
Байден досі залишається найгіршим кошмаром Трампа — The Financial TimesБайден досі залишається найгіршим кошмаром Трампа — The Financial Times
Захарова про переговори з Україною: «Ми готові їх вести з урахуванням реалій, які складаються на даний момент»Захарова про переговори з Україною: «Ми готові їх вести з урахуванням реалій, які складаються на даний момент»
Росія і США відновлять ядерні переговори — BloombergРосія і США відновлять ядерні переговори — Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости