Байден не вестиме переговори з Путіним без узгодження із Зеленським — політолог
Статус української держави значно змінився за останніх вісім місяців, інформує
Співвідношення сил у світі сильно змінилося і тепер саме Україна є однією з ключових держав. Таку думку в ефірі програми
За словами політолога, президент США Джо Байден не стане говорити з Путіним без узгодження з президентом України Володимиром Зеленським.
«Без дозволу Зеленського Байден на жодні переговори з Путіним не піде. Таким сьогодні є статус української держави, як лідера вільного світу, і української армії», — заявив він.
Він нагадав, що днями у ЗМІ активно обговорювалась теза, що Україна занадто швидко просувається на полі бою.
«І ось радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван приїхав поговорити про це. Але в Україні дуже жорстко відкинули ці розмови: це було видно на підсумковій прес-конференції, де його буквально змусили повторити всі українські основні тези і чотири українські умови миру», — сказав експерт
На думку Піонтковського, Салліван, ймовірно, не тиснув на керівництво України, лише поставив питання щодо, можливо, занадто категоричних заяв Зеленського про неможливість переговорів з Путіним.
«Я уважно спостерігав за хореографією цієї зустрічі. Це був класичний рімейк зустрічі 16 червня, коли італійський прем’єр-міністр Маріо Драгі, президент Франції Емманюель Макрон і федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхали до Києва і привезли італійський капітулянтський план миру з двох пунктів: припинення вогню і перемовини Росії та України стосовно спірних територій. Чогось подібного зараз відчайдушно на колінах добивається Путін», — прокоментував політолог, додавши, що як і трійця лідерів тоді, високий гість зі США отримав від української влади відкоша.