Війна в Україні та криза на Тайвані: про що говоритимуть Байден та Сі на саміті G20

Президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін 14 листопада зустрінуться на полях саміту G20, щоб обговорити широкий перелік питань, включно з напруженістю на Тайвані та війною Росії проти України.

«Лідери двох країн обговорять спільну роботу над тими питаннями, де їхні інтереси збігаються, особливо над транснаціональними викликами, що впливають на міжнародне співтовариство», - повідомила на брифінгу представниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, сторони обговорять «низку регіональних і глобальних питань», а також працюватимуть над збереженням і поглибленням каналів зв'язку між США та КНР .

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Саллліван заявив, що ця зустріч дозволить Байдену і Сі «краще зрозуміти пріоритети та наміри один одного, усунути розбіжності та виявити ті сфери, де можлива взаємодія».

Президент США хотів би обговорити з китайським лідером «стурбованість, яку у партнерів та союзників викликає економічна політика Китаю», а також «розбіжності у підходах до деяких економічних питань», уточнив він.

Предметом обговорень також стануть відносини між США та Китаєм, які погіршилися після візиту на Тайвань спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, пише CNN із посиланням на американських чиновників.

Байден, за словами співрозмовників журналістів, порушить тему ситуації навколо Тайваню, який Китай вважає своєю територією та погрожує захопити силою. Американський президент також торкнеться питання порушення прав уйгурів у китайській провінції Сіньцзян.

Американський лідер також порушить питання російсько-української війни та провокацій Північної Кореї з пусками ракет – тих сфер, у яких США хотіли б бачити лідерство Китаю для запобігання подальшій ескалації. Співрозмовники не уточнили, яким буде послання Байдена щодо КНДР , пославшись на те, що Китай не повинен заздалегідь дізнатися про всі тези.

Крім того, Джо Байден планує обговорити із Сі Цзіньпіном ті галузі, в яких дві країни можуть співпрацювати. Зокрема, питання зміни клімату, охорони здоров'я, контролю за обігом наркотиків.

Чекати на конкретні домовленості за підсумками зустрічі не варто. Швидше за все, обидва лідери доручать помічникам опрацювати питання, щодо яких є консенсус і ті, де зберігаються розбіжності.

Проте Байден може «закласти основу функціональних відносин, які не переходитимуть у конфлікт і навіть дозволять налагодити продуктивну співпрацю у питаннях зміни клімату та КНДР ».

«Я в жодному разі не думаю, що два лідери сядуть за стіл переговорів і зможуть врегулювати всі свої розбіжності. Але ми вважаємо, що такі кроки можуть бути важливими на цьому шляху», - зазначив високопосадовець адміністрації Байдена.