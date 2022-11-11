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2022-11-11
ЗСУ продовжують деокупацію півдня України: фото та мапа звільнених сіл
Українські військові продовжують звільняти Херсонську область. Сьогодні, 10 листопада, з'явилася інформація про звільнення ще кількох сіл.
Фото звільнених населених пунктів та їх розташування є на сервісі DeepStateMap, інформує
Повідомляється, що бійці Криворізької бригади Нацгвардії звільнили село Качкарівка Херсонської області. Це одне із важливих стратегічних місць на цьому березі Дніпра.
Відео із встановленням прапора України у цьому селі поділився ТГ-канал Типовий Кривий Ріг.
Також українські герої звільнили село Саблуківка у Бериславському районі.
Інна Погрібна, Апостроф