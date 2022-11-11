ЗСУ продовжують деокупацію півдня України: фото та мапа звільнених сіл

Українські військові продовжують звільняти Херсонську область. Сьогодні, 10 листопада, з'явилася інформація про звільнення ще кількох сіл.

Фото звільнених населених пунктів та їх розташування є на сервісі DeepStateMap, інформує Апостроф .

Повідомляється, що бійці Криворізької бригади Нацгвардії звільнили село Качкарівка Херсонської області. Це одне із важливих стратегічних місць на цьому березі Дніпра.

Відео із встановленням прапора України у цьому селі поділився ТГ-канал Типовий Кривий Ріг.

Також українські герої звільнили село Саблуківка у Бериславському районі.