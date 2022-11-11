«Найбільша поразка Росії за покоління» – Forbs про відступ окупантів з Херсона

Після втрати Херсона росіянам доведеться обирати, що захищати – Маріуполь чи перешийок з Кримом, інформує ZN.ua.

«Найбільша поразка Росії за покоління» – Forbs про відступ окупантів з Херсона
© ОК Південь

Через вісім місяців після захоплення Херсона Кремль наказав своїм військам залишити місто і відступити на лівий берег Дніпра. Це сталося через два місяці після того, як українські підрозділи почали контрнаступ на півдні.

Це – глибока перемога України і серйозна поразка Росії, йдеться у статті Девіда Акса для Forbes. Можливо, це найбільша поразка Росії за покоління.

Українці вже мали імпульс у війні. Тепер можна з упевненістю сказати, що українці активно виграють війну і незабаром можуть наступати на інші окуповані Росією території та міста. Зруйнований історичний Маріупольський порт, наприклад, або навіть стратегічний Кримський півострів.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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