«Найбільша поразка Росії за покоління» – Forbs про відступ окупантів з Херсона

Через вісім місяців після захоплення Херсона Кремль наказав своїм військам залишити місто і відступити на лівий берег Дніпра. Це сталося через два місяці після того, як українські підрозділи почали контрнаступ на півдні.

Це – глибока перемога України і серйозна поразка Росії, йдеться у статті Девіда Акса для Forbes . Можливо, це найбільша поразка Росії за покоління.

Українці вже мали імпульс у війні. Тепер можна з упевненістю сказати, що українці активно виграють війну і незабаром можуть наступати на інші окуповані Росією території та міста. Зруйнований історичний Маріупольський порт, наприклад, або навіть стратегічний Кримський півострів.