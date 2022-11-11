США не тиснуть на Україну щодо переговорів із Росією – Салліван

Вашингтон вибудовує стосунки з Києвом як із партнером.

США не тиснуть на Україну щодо переговорів із Росією – Салліван
© kmu.gov.ua

Україна має сама визначати свій демократичний курс і вирішувати, коли розпочинати переговори з Росією, Сполучені Штати не тиснуть на Україну в цьому питанні, заявив радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

«США не тиснуть на Україну, ми не наполягаємо на чомусь (в контактах) з Україною. Що ми робимо, так це консультуємося як партнери та демонструємо нашу підтримку не лише через публічні заяви, а й відчутну фізичну підтримку, військову допомогу», - підкреслив Салліван.

Завдання Вашингтона радник Джо Байдена бачить у тому, щоб озброїти Україну, щоб вона могла ефективно протистояти російській армії.

«США бачать своє завдання в тому, щоб поставити Україну в найкраще становище на полі бою, щоб, коли, і якщо буде можливість для дипломатії, у них була найкраща позиція за столом переговорів», - додав Саллліван.

На уточнююче запитання щодо можливих термінів переговорів Салліван відповів, що не може говорити про ймовірність чи близькість будь-яких переговорів.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Посол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформиПосол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформи
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Блок рекламы


Похожие новости
РФ витрачає мільйони доларів на інформаційну кампанію, щоб зупинити поставки зброї в Україну — ГУРРФ витрачає мільйони доларів на інформаційну кампанію, щоб зупинити поставки зброї в Україну — ГУР
Швеція говорить про «позитивний діалог» з Туреччиною щодо вступу до НАТОШвеція говорить про «позитивний діалог» з Туреччиною щодо вступу до НАТО
У МЗС України відповіли на заяви РФ щодо переговорівУ МЗС України відповіли на заяви РФ щодо переговорів
Ексголова НБУ Шевченко прокоментував інформацію щодо обрання запобіжного заходуЕксголова НБУ Шевченко прокоментував інформацію щодо обрання запобіжного заходу
Росія відправила в Україну понад 500 досвідчених сирійських бойовиків – Middle East EyeРосія відправила в Україну понад 500 досвідчених сирійських бойовиків – Middle East Eye
Швеція готова змінити конституцію через вимоги Туреччини щодо вступу в НАТОШвеція готова змінити конституцію через вимоги Туреччини щодо вступу в НАТО
США підштовхнули Зеленського пом'якшити позицію щодо переговорів з РФ — PoliticoСША підштовхнули Зеленського пом'якшити позицію щодо переговорів з РФ — Politico
Іранська загроза може зіграти вирішальну роль в ущільненні координації між Заходом та арабськими країнами щодо видобутку нафти — посол СубхІранська загроза може зіграти вирішальну роль в ущільненні координації між Заходом та арабськими країнами щодо видобутку нафти — посол Субх
Путіну не вдалося підкорити Україну: українці боряться і ми їх підтримуємо — Жозеп БоррельПутіну не вдалося підкорити Україну: українці боряться і ми їх підтримуємо — Жозеп Боррель
РФ може найближчими днями обстріляти житлові райони Херсонщини та звинуватити Україну – ГУРРФ може найближчими днями обстріляти житлові райони Херсонщини та звинуватити Україну – ГУР
Последние новости
Подгружаем последние новости