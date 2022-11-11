США не тиснуть на Україну щодо переговорів із Росією – Салліван

Україна має сама визначати свій демократичний курс і вирішувати, коли розпочинати переговори з Росією, Сполучені Штати не тиснуть на Україну в цьому питанні, заявив радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

«США не тиснуть на Україну, ми не наполягаємо на чомусь (в контактах) з Україною. Що ми робимо, так це консультуємося як партнери та демонструємо нашу підтримку не лише через публічні заяви, а й відчутну фізичну підтримку, військову допомогу», - підкреслив Салліван.

Завдання Вашингтона радник Джо Байдена бачить у тому, щоб озброїти Україну, щоб вона могла ефективно протистояти російській армії.

«США бачать своє завдання в тому, щоб поставити Україну в найкраще становище на полі бою, щоб, коли, і якщо буде можливість для дипломатії, у них була найкраща позиція за столом переговорів», - додав Саллліван.

На уточнююче запитання щодо можливих термінів переговорів Салліван відповів, що не може говорити про ймовірність чи близькість будь-яких переговорів.