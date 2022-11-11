З 24 лютого СБУ викрила 700 колаборантів: декілька історій

З 24 лютого Служба безпеки викрила близько 700 громадян, яких підозрюють у співпраці з ворогом. Таку статистику навів речник відомства Артем Дехтяренко.

Кримінальні провадження щодо 268 із них передали до суду, стосовно 53 вже винесли судові рішення. У решті проваджень розслідування тривають.

Переходячи до конкретних історій, в СБУ розповіли, що на початковому етапі житель прикордонної Сумської області «привів» понад сотню одиниць ворожої техніки (танки, БМП, гаубиці) аж до околиць Києва. Згідно з інформацією української служби, чоловік сам вийшов на ворога і запропонував співпрацю у наступі на Київ.

розповіли, що на початковому етапі житель прикордонної Сумської області «привів» понад сотню одиниць ворожої техніки (танки, БМП, гаубиці) аж до околиць Києва. Згідно з інформацією української служби, чоловік сам вийшов на ворога і запропонував співпрацю у наступі на Київ. Також намагався полегшити перебування ворога у своїй країні кримський суддя, який відновив поширену за часів СРСР практику депортації. В Євпаторійському міському суді він ухвалював рішення щодо виселення громадян УКраїни до віддалених регіонів РФ , зокрема, на Сибір.

, зокрема, на Сибір. Житель Луганщини передавав російським військовим дані про підрозділи ЗСУ в області і отримав 12 років за гратами.

Спецслужби доволі часто отримують дані про агентурні мережі чи підозрюваних у підривній діяльності на шкоду Україні.