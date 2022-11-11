З 24 лютого СБУ викрила 700 колаборантів: декілька історій

Житель Сумщини «привів» понад сотню одиниць ворожої техніки (танки, БМП, гаубиці) аж до околиць Києва, інформує ZN.ua.

З 24 лютого СБУ викрила 700 колаборантів: декілька історій
© Донецька обласна прокуратура

З 24 лютого Служба безпеки викрила близько 700 громадян, яких підозрюють у співпраці з ворогом. Таку статистику навів речник відомства Артем Дехтяренко.

Кримінальні провадження щодо 268 із них передали до суду, стосовно 53 вже винесли судові рішення. У решті проваджень розслідування тривають.

  • Переходячи до конкретних історій, в СБУ розповіли, що на початковому етапі житель прикордонної Сумської області «привів» понад сотню одиниць ворожої техніки (танки, БМП, гаубиці) аж до околиць Києва. Згідно з інформацією української служби, чоловік сам вийшов на ворога і запропонував співпрацю у наступі на Київ.
  • Також намагався полегшити перебування ворога у своїй країні кримський суддя, який відновив поширену за часів СРСР практику депортації. В Євпаторійському міському суді він ухвалював рішення щодо виселення громадян УКраїни до віддалених регіонів РФ, зокрема, на Сибір.
  • Житель Луганщини передавав російським військовим дані про підрозділи ЗСУ в області і отримав 12 років за гратами.

Спецслужби доволі часто отримують дані про агентурні мережі чи підозрюваних у підривній діяльності на шкоду Україні.


Оксана Коваль, ZN.ua





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