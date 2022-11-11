Україна має намір відкрити дипломатичне представництво на Філіпінах

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Філіппін Енріке Маналом, Дмитро Кулеба повідомив свого колегу, що Україна має на меті відкрити посольство у його країні. Про це Кулеба заявив на своїй сторінці у Twitter .

«Я зустрівся з міністром закордонних справ Філіппін Енріке Манало, щоб повідомити йому, що Україна має намір відкрити посольство в Манілі для зміцнення зв’язків з Філіппінами та Азією. Ми обговорили шляхи розвитку політичних контактів і торгівлі, забезпечення глобальної продовольчої безпеки», - підкреслив очільник українського МЗС.