Україна має намір відкрити дипломатичне представництво на Філіпінах

Українські дипломати вибудовують нові дипломатичні канали зв’язку, інформує ZN.ua.

Україна має намір відкрити дипломатичне представництво на Філіпінах
© Дмитро Кулеба/Twitter

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Філіппін Енріке Маналом, Дмитро Кулеба повідомив свого колегу, що Україна має на меті відкрити посольство у його країні. Про це Кулеба заявив на своїй сторінці у Twitter.

«Я зустрівся з міністром закордонних справ Філіппін Енріке Манало, щоб повідомити йому, що Україна має намір відкрити посольство в Манілі для зміцнення зв’язків з Філіппінами та Азією. Ми обговорили шляхи розвитку політичних контактів і торгівлі, забезпечення глобальної продовольчої безпеки», - підкреслив очільник українського МЗС.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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