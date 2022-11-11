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2022-11-11
Республіканці «звільнили» Трампа — CNN
© depositphotos/ cheekylorns2
Віце-губернатор штату Джорджія від Республіканської партії Джефф Дункан заявив, що після отриманих у вівторок ввечері результатів виборів колишній президент Дональд Трамп перестав бути обличчям Республіканської партії. Про це
«Немає сенсу заперечувати, що Дональда Трампа звільнили у вівторок ввечері. Комітет з пошуку поставив кілька імен нагору списку, одним із них є Рон ДеСантіс. Його відзначили за процес переосмислення політики республіканської партії та за вдале керівництво», — повідомив він у четвер.
Микита Ткаченко, ZN.ua