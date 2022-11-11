Республіканці «звільнили» Трампа — CNN

Лідером республіканців, ймовірно, стане запеклий противник Трампа Рон ДеСантіс, інформує ZN.ua.

Республіканці «звільнили» Трампа — CNN
© depositphotos/ cheekylorns2

Віце-губернатор штату Джорджія від Республіканської партії Джефф Дункан заявив, що після отриманих у вівторок ввечері результатів виборів колишній президент Дональд Трамп перестав бути обличчям Республіканської партії. Про це повідомляє CNN.

«Немає сенсу заперечувати, що Дональда Трампа звільнили у вівторок ввечері. Комітет з пошуку поставив кілька імен нагору списку, одним із них є Рон ДеСантіс. Його відзначили за процес переосмислення політики республіканської партії та за вдале керівництво», — повідомив він у четвер.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Посол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформиПосол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформи
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Блок рекламы


Похожие новости
WP: Європа видихнула з полегшенням на тлі слабкого результату республіканців на виборах в СШАWP: Європа видихнула з полегшенням на тлі слабкого результату республіканців на виборах в США
Байден досі залишається найгіршим кошмаром Трампа — The Financial TimesБайден досі залишається найгіршим кошмаром Трампа — The Financial Times
Байден про можливу перемогу республіканців: «Це будуть два жахливих роки»Байден про можливу перемогу республіканців: «Це будуть два жахливих роки»
The Hill: Експерти пояснили, чому республіканці раптом проти допомоги для УкраїниThe Hill: Експерти пояснили, чому республіканці раптом проти допомоги для України
FT: Республіканці готуються стати більшістю в нижній палаті Конгресу, чого чекати Україні і американцям?FT: Республіканці готуються стати більшістю в нижній палаті Конгресу, чого чекати Україні і американцям?
WSJ: Серед республіканців зростає бажання позбавити Україну допомоги СШАWSJ: Серед республіканців зростає бажання позбавити Україну допомоги США
Республіканці проти плану демократів фінансувати допомогу Україні за рахунок арештованих активів РФ — WPРеспубліканці проти плану демократів фінансувати допомогу Україні за рахунок арештованих активів РФ — WP
Лідер республіканців у Сенаті США закликав Байдена збільшити допомогу Україні – AxiosЛідер республіканців у Сенаті США закликав Байдена збільшити допомогу Україні – Axios
NYT: Лідер республіканців підтвердив, що Україна не отримає "щедрі чеки" від США, якщо його партія переможе на виборахNYT: Лідер республіканців підтвердив, що Україна не отримає "щедрі чеки" від США, якщо його партія переможе на виборах
Питання України викликало розкол серед республіканців —The GuardianПитання України викликало розкол серед республіканців —The Guardian
Последние новости
Подгружаем последние новости