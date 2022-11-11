Республіканці «звільнили» Трампа — CNN

Віце-губернатор штату Джорджія від Республіканської партії Джефф Дункан заявив, що після отриманих у вівторок ввечері результатів виборів колишній президент Дональд Трамп перестав бути обличчям Республіканської партії. Про це повідомляє CNN.

«Немає сенсу заперечувати, що Дональда Трампа звільнили у вівторок ввечері. Комітет з пошуку поставив кілька імен нагору списку, одним із них є Рон ДеСантіс. Його відзначили за процес переосмислення політики республіканської партії та за вдале керівництво», — повідомив він у четвер.