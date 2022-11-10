Окупанти почали підривати Херсон: що зараз відбувається у місті

У Херсоні перед своєю втечею окупанти почали підірвали котельні та об'єкт обленерго, а також телецентр, що знаходиться біля телевежі, інформує Апостроф.

Про це повідомляють "Telegram-пабліки Херсона".

"У Херсоні окупанти підірвали котельні та об'єкт обленерго, а також телецентр, який знаходиться біля телевежі. Сама телевежа ціла. Зараз зв'язок є лише у Антонівського мосту" , - повідомляють у мережі, наголошуючи, що сама вежа ціла.


Інна Погрібна, Апостроф





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