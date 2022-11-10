Кулеба зустрівся з главою МЗС Сінгапуру: обговорили підтримку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з главою МЗС Сінгапуру Вівіаном Балакрішнаном. Під час зустрічі головний український дипломат розповів сінгапурському міністру про успіхи ЗСУ на фронті і важливість підтримки України. Про це Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter .

"Під час нашої зустрічі у Пномпені я показав своєму сінгапурському колезі та другу Вівіану Балакрішнану карту українських територій, звільнених від російської окупації. Я підкреслив, що подальша підтримка України змусить Росію припинити війну. Вдячний Сінгапуру за солідарність", - повідомив він.