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2022-11-10
Кулеба зустрівся з главою МЗС Сінгапуру: обговорили підтримку України
Очільник МЗС України подякував сінгапурському колезі за солідарність, інформує
© Дмитро Кулеба/Twitter
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з главою МЗС Сінгапуру Вівіаном Балакрішнаном. Під час зустрічі головний український дипломат розповів сінгапурському міністру про успіхи ЗСУ на фронті і важливість підтримки України. Про це Дмитро Кулеба
"Під час нашої зустрічі у Пномпені я показав своєму сінгапурському колезі та другу Вівіану Балакрішнану карту українських територій, звільнених від російської окупації. Я підкреслив, що подальша підтримка України змусить Росію припинити війну. Вдячний Сінгапуру за солідарність", - повідомив він.
Михайло Яровенко, ZN.ua