Кулеба зустрівся з главою МЗС Сінгапуру: обговорили підтримку України

Очільник МЗС України подякував сінгапурському колезі за солідарність, інформує ZN.ua.

Кулеба зустрівся з главою МЗС Сінгапуру: обговорили підтримку України
© Дмитро Кулеба/Twitter

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з главою МЗС Сінгапуру Вівіаном Балакрішнаном. Під час зустрічі головний український дипломат розповів сінгапурському міністру про успіхи ЗСУ на фронті і важливість підтримки України. Про це Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter.

"Під час нашої зустрічі у Пномпені я показав своєму сінгапурському колезі та другу Вівіану Балакрішнану карту українських територій, звільнених від російської окупації. Я підкреслив, що подальша підтримка України змусить Росію припинити війну. Вдячний Сінгапуру за солідарність", - повідомив він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Німеччина надасть 7,6 млн євро для допомоги в пошуках зниклих безвісти українцівНімеччина надасть 7,6 млн євро для допомоги в пошуках зниклих безвісти українців
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Блок рекламы


Похожие новости
У ЄС хочуть закрити в'їзд «росіянам» з окупованих територій України та ГрузіїУ ЄС хочуть закрити в'їзд «росіянам» з окупованих територій України та Грузії
У МЗС України відповіли на заяви РФ щодо переговорівУ МЗС України відповіли на заяви РФ щодо переговорів
Глави МЗС України і Бурнею обговорили продовольчу безпекуГлави МЗС України і Бурнею обговорили продовольчу безпеку
FT: Ядерні погрози Росії можуть бути натяком про застосування проти України іншої нищівної зброїFT: Ядерні погрози Росії можуть бути натяком про застосування проти України іншої нищівної зброї
Раптово зупинилося серце народного депутата та кандидата у президента України: "Царство Небесне"Раптово зупинилося серце народного депутата та кандидата у президента України: "Царство Небесне"
Якщо Росія не буде як держава сипатися під тягарем своїх проблем, то вихід України на кордони 1991 року нічого не дасть — РустамзадеЯкщо Росія не буде як держава сипатися під тягарем своїх проблем, то вихід України на кордони 1991 року нічого не дасть — Рустамзаде
Поки в НАТО сперечаються, чи продовжувати надавати Україні підтримку, ми захищаємо їхні кордони – ДаніловПоки в НАТО сперечаються, чи продовжувати надавати Україні підтримку, ми захищаємо їхні кордони – Данілов
Ірландія очікує якнайшвидшого приєднання України до ЄС — глава МЗСІрландія очікує якнайшвидшого приєднання України до ЄС — глава МЗС
Донбас усіяний російськими трупами: The Guardian про розгром окупантів на сході УкраїниДонбас усіяний російськими трупами: The Guardian про розгром окупантів на сході України
Кулеба здійснив перший в історії України візит міністра до КамбоджіКулеба здійснив перший в історії України візит міністра до Камбоджі
Последние новости
Подгружаем последние новости