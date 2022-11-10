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2022-11-10
Генсек НАТО прокоментував заяви РФ про вихід з Херсону
Столтенберг заявив, що стежить за ситуацією на півдні України, інформує
© NATO/Flickr
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що можливий відхід російських військ з правобережної частини Херсонської області стане черговою перемогою ЗСУ у війні проти Російської Федерації. Про це лідер Північноатлантичного альянсу
"Ми взяли до уваги оголошення Росії про відступ з Херсону. Ми повинні подивитися, як буде розвиватися ситуація на місці найближчими днями. Але що очевидно - Росія перебуває під важким тиском. Якщо вони залишать Херсон - це буде ще одна перемога України", - наголосив Столтенберг.
Михайло Яровенко, ZN.ua