Генсек НАТО прокоментував заяви РФ про вихід з Херсону

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що можливий відхід російських військ з правобережної частини Херсонської області стане черговою перемогою ЗСУ у війні проти Російської Федерації. Про це лідер Північноатлантичного альянсу повідомив під час брифінгу у Римі.

"Ми взяли до уваги оголошення Росії про відступ з Херсону. Ми повинні подивитися, як буде розвиватися ситуація на місці найближчими днями. Але що очевидно - Росія перебуває під важким тиском. Якщо вони залишать Херсон - це буде ще одна перемога України", - наголосив Столтенберг.