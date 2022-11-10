РФ вивела у Чорне море один носій крилатих ракет з вісьмома «Калібрами» — ВМС

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 14 кораблів РФ , серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – вісім ракет. Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Крім того, в Азовському морі Росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до одного корабля.

У Середземному морі перебувають десять кораблів РФ , з них п’ять носіїв «Калібрів», загальний залп – 76 ракет.

Також, за даними ВМС, за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 24 кораблі, з них шість рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 38 кораблів, з них 15 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Також українські військові наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних кораблях в акваторії Азовського моря.