Ватутіна і Щорса в Києві не буде – рішення уряду

Дерусифікація в Україні продовжується.

Ватутіна і Щорса в Києві не буде – рішення уряду
© Олександр Ткаченко Facebook

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що в Києві збираються демонтувати пам’ятники одному з військових ватажків більшовиків під час радянсько-української війни Ніколаю Щорсу, а також радянському воєначальнику Ніколаю Ватутіну. Про це Ткаченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні на засіданні Експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики України з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму прийняли важливі рішення. Спойлер: Ватутіну і Щорсу не місце в публічному просторі України. Детальніше згодом, в офіційному рішенні Ради", - наголосив міністр.

Також цю інформацію підтвердив очільник Центру досліджень політичних цінностей Олександр Доній.

"Щойно завершилося засідання експертної "комісії з дерусифікації" при Міністерстві культури та інформаційної політики. І сьогодні ми прийняли рішення - вважати за необхідне демонтувати ці споруди-пам'ятники Щорсу і Ватутіну", - повідомив він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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